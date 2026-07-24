Астанада навбатдаги қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — Астанада навбатдаги шаҳар қишлоқ хўжалиги ярмаркаси 25-26 июль кунлари бўлиб ўтади.
Ярмаркада бутун мамлакат бўйлаб маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари тақдим этилади. Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот, мева, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, нон ва бўғирсоқлар, табиий шарбатлар, мураббо ва бошқа ноз-неъматларни қулай нархларда сотиб олишлари мумкин.
Тадбир 25-26 июль кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Алаш шоссеси 35Б манзилидаги «Keryen Joly» савдо марказида бўлиб ўтади.
Меҳмонларга қулайлик яратиш мақсадида 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317-сонли автобус йўналишлари ярмарка бўлиб ўтадиган манзилга қатнайди.