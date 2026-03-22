Астанада миллий озиқ-овқат ярмаркаси бўлиб ўтмоқда
ASTANA. Kazinform — Астанадаги халқаро EXPO кўргазма марказида «Наурыз базары» озиқ-овқат ярмаркаси бўлиб ўтмоқда. Бу ерда "Алтын сапа" мукофоти иштирокчилари ва ғолибларини қўшиб, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари тақдим этилган. Бу ҳақда шаҳар маъмуриятининг расмий сайти хабар берди.
Ярмаркада Қозоғистондан 50 та ишлаб чиқарувчи иштирок этмоқда. Ташриф буюрувчилар табиий маҳсулотларни сотиб олишлари, маҳаллий брендлар билан танишишлари ва маҳаллий ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашлари мумкин. Очиқ ҳавода жойлашган фудкортлари кўчаси алоҳида эътиборни тортади. Бу ерда шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари миллий таомларни татиб кўришлари ва байрамона муҳитни тўлиқ ҳис қилишлари мумкин.
Шунингдек, “Наурыз көже” тайёрлаш учун катта қозон ўрнатилган. Яқин атрофда турли хил таомларни таклиф қилувчи гастрономик павильонлар мавжуд.
Байрамона муҳит, хилма-хил таъмлар ва таомларнинг кенг танлови ушбу гастрономик зонани пойтахтдаги Наврўз байрамининг асосий диққатга сазовор жойларидан бирига айлантирди. Тадбирлар 22-23 март кунлари соат 10:00 дан 18:00 гача давом этади.
Эслатиб ўтамиз, шаҳар аҳолиси пойтахтнинг асосий майдонларида - шаҳар майдонида, «Қазақ елі» ёдгорлиги ёнида, "Астана Арена" стадионида, «Ататүрік» боғида, Astana Music Hall автотураргоҳида ва EXPO ҳудудида тўпланиб, спорт тадбирларида фаол иштирок этмоқда.