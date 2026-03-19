OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:39, 19 Март 2026 | GMT +5

    Астанада Миллий кийимлар куни муносабати билан фестиваль бўлиб ўтди

    ASTANA. Kazinform – Наврўзнома ўн кунлиги доирасида Миллий академик кутубхона “Nomad Style Show” миллий фестивалини ташкил этди. Бу ҳақда ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.

    киім
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Тадбирда Астана этномаданий бирлашмалари вакиллари иштирок этди. Иштирокчилар халқларнинг анъанавий либослари ва маданий хусусиятларини намойиш этдилар.

    ұлттық киім
    Қозоқ, рус, поляк, беларусь, татар, ўзбек ва бошқа этник гуруҳларнинг миллий либослари намойиш этилди. Иштирокчилар шунингдек, халқларнинг урф-одатлари ва анъаналари билан танишдилар, миллий қўшиқларни тингладилар ва рақс чиқишларини томоша қилдилар.

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі
    Ушбу тадбир маданий хилма-хилликни тарғиб қилиш ва миллий меросни сақлаб қолиш учун муҳим майдонга айланди.

    Теглар:
    Наврўзнома Маданият Наврўз Миллий либос Астана
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!