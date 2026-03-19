Астанада Миллий кийимлар куни муносабати билан фестиваль бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform – Наврўзнома ўн кунлиги доирасида Миллий академик кутубхона “Nomad Style Show” миллий фестивалини ташкил этди. Бу ҳақда ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
Тадбирда Астана этномаданий бирлашмалари вакиллари иштирок этди. Иштирокчилар халқларнинг анъанавий либослари ва маданий хусусиятларини намойиш этдилар.
Қозоқ, рус, поляк, беларусь, татар, ўзбек ва бошқа этник гуруҳларнинг миллий либослари намойиш этилди. Иштирокчилар шунингдек, халқларнинг урф-одатлари ва анъаналари билан танишдилар, миллий қўшиқларни тингладилар ва рақс чиқишларини томоша қилдилар.
Ушбу тадбир маданий хилма-хилликни тарғиб қилиш ва миллий меросни сақлаб қолиш учун муҳим майдонга айланди.