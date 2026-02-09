OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:08, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Астанада LRT лойиҳасининг иккинчи босқичига тайёргарлик бошланди

    АSTANА. Kazinform — Астана шаҳрида енгил рельсли транспорт (LRT) лойиҳасини амалга оширишнинг кейинги босқичи бошланди. Чингиз Айтматов кўчасида LRT йўналишининг иккинчи босқичини қуриш доирасида тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда.

    LRT
    Фото: CTS

    City Transportation Systems компанияси маълумотига кўра, ҳозирги вақтда ушбу участкада муҳандислик-геологик тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Мутасаддилар тупроқнинг таркиби ва хусусиятларини ўрганмоқда, бу лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари ва лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун зарур.

    Компания вакиллари бу маълумотлар зарур техник ечимларни аниқлаш ва келажакдаги LRT йўналишини лойиҳалаш имконини беришини таъкидлади.

    Аввалроқ пойтахтда LRT станцияларига йўналтирувчи навигацион кўрсаткичлар ўрнатилган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Астанада 29 сентябрдан бошлаб енгил рельсли транспорт тизимлари синовдан ўтказилмоқда. Жиҳозлар ва инфратузилмага ўтказиладиган комплекс синовлар камида олти ой давом этади.

    Астанадаги LRT операторлари Хитойда малака оширмоқда.

    Теглар:
    LRT Транспорт Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!