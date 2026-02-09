Астанада LRT лойиҳасининг иккинчи босқичига тайёргарлик бошланди
АSTANА. Kazinform — Астана шаҳрида енгил рельсли транспорт (LRT) лойиҳасини амалга оширишнинг кейинги босқичи бошланди. Чингиз Айтматов кўчасида LRT йўналишининг иккинчи босқичини қуриш доирасида тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда.
City Transportation Systems компанияси маълумотига кўра, ҳозирги вақтда ушбу участкада муҳандислик-геологик тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Мутасаддилар тупроқнинг таркиби ва хусусиятларини ўрганмоқда, бу лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари ва лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун зарур.
Компания вакиллари бу маълумотлар зарур техник ечимларни аниқлаш ва келажакдаги LRT йўналишини лойиҳалаш имконини беришини таъкидлади.
Аввалроқ пойтахтда LRT станцияларига йўналтирувчи навигацион кўрсаткичлар ўрнатилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Астанада 29 сентябрдан бошлаб енгил рельсли транспорт тизимлари синовдан ўтказилмоқда. Жиҳозлар ва инфратузилмага ўтказиладиган комплекс синовлар камида олти ой давом этади.
Астанадаги LRT операторлари Хитойда малака оширмоқда.