Астанада Қурултой депутатлари сайловига қадар тескари саноқ бошланди
ASTANА. Кazinform – Пойтахтдаги бир қатор муассасаларда 23 август куни Астанада бўлиб ўтадиган Қурултой депутатлари сайловига қадар тескари саноқ бошланди.
Овоз бериш кунига 31 кун қолди. Тескари саноқ индикатори кузатув ғилдираги ва "Қозоғистон темир йўли" миллий компанияси биносига ўрнатилди.
Сайловга қадар қолган кунлар сони реал вақт режимида кўрсатилиб, пойтахт аҳолиси ва меҳмонларига яқинлашиб келаётган муҳим сиёсий кампания ҳақида эслатиб туради.
Эслатиб ўтамиз, ЕХҲТ миссияси Қозоғистондаги Қурултой сайловини кузатишни бошлади.