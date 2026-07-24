KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Астанада Қурултой депутатлари сайловига қадар тескари саноқ бошланди

    ASTANА. Кazinform – Пойтахтдаги бир қатор муассасаларда 23 август куни Астанада бўлиб ўтадиган Қурултой депутатлари сайловига қадар тескари саноқ бошланди.

    Астанада Қурултой депутатлари сайловига қадар тескари санаш бошланди
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Овоз бериш кунига 31 кун қолди. Тескари саноқ индикатори кузатув ғилдираги ва "Қозоғистон темир йўли" миллий компанияси биносига ўрнатилди.

    Астанада Қурултой депутатлари сайловига қадар тескари санаш бошланди
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Сайловга қадар қолган кунлар сони реал вақт режимида кўрсатилиб, пойтахт аҳолиси ва меҳмонларига яқинлашиб келаётган муҳим сиёсий кампания ҳақида эслатиб туради.

    Эслатиб ўтамиз, ЕХҲТ миссияси Қозоғистондаги Қурултой сайловини кузатишни бошлади.

    Қурултой Сайлов-2026 Сайлов Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф