Астанада “Қозоғистон-Сириус” таълим маркази очилади
ASTANА. Кazinforn – Бугун Астанада қуриладиган “Қозоғистон-Сириус” таълим марказининг пойдеворини қўйиш лойиҳаси пойтахтда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путинга тақдим этилди.
Хусусан, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва мамлакатга давлат ташрифи билан келган Россия Президенти Владимир Путин иштирокидаги кенгайтирилган музокаралардан сўнг, Сириус мактаби ташаббуси тақдим этилди.
Шу билан бирга, Астанада иқтидорли болалар учун “Қозоғистон-Сириус” мактаби очилади. Бу ерда ўқувчилар қозоқ ва рус тилларида ўқитилади. Таълим дастури сунъий интеллект, муҳандислик, космик ва ҳаёт фанларини бирлаштиради.
— Бугун Астанада “Қозоғистон-Сириус” халқаро таълим инфратузилмаси лойиҳасининг капсуласи қўйилмоқда. Ушбу лойиҳа болалар боғчаси, халқаро мактаб, шунингдек, ёшлар учун фан ва технология паркини қуришни ўз ичига олади. Ушбу лойиҳанинг мақсади иқтидорли болаларни ўқитиш, ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашдир, — деди ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова.
Шуни таъкидлаш жоизки, яқинда Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев мамлакатга расмий ташриф буюрган Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан учрашди.
Е. Кошербаевнинг сўзларига кўра, Қозоғистонда 9 та Россия университетининг филиаллари фаолият юритади. Улар орасида халқаро муносабатлар соҳаси учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган Москва давлат халқаро муносабатлар институтининг филиали ҳам бор. Шунингдек, ўтган йили Омскда Ал-Форобий номидаги Қозоқ миллий университети филиалининг очилиши ҳам муҳим кўрсаткичдир.
Қозоғистоннинг 60 та олий таълим муассасаси Россиядаги 50 та университет билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон-Россия ҳамкорлиги барча соҳаларда ишончли ривожланмоқда.