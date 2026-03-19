Астанада Қозоғистон анимация ҳафталиги бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – 23 мартдан бошлаб Астанада Қозоғистон анимация ҳафталиги бўлиб ўтади. Наврўз байрами куни муносабати билан энг яхши маҳаллий мультфильмлар бепул намойиш этилади. Бу ҳақда Шакен Айманов номидаги «Қазақфильм» миллий киностудиясининг «Қазақанимация» ижодий уюшмаси маълум қилди.
Наврўз байрами муносабати билан энг яхши маҳаллий мультфильмлар томошабинларга бепул намойиш этилади. Намойишлар 23-27 март кунлари бўлиб ўтади.
Ёш томошабинлар маҳаллий мультфильмларни қуйидаги кинотеатрларда томоша қилишлари мумкин:
• Астана: Миллий ҳарбий-ватанпарварлик маркази ва “Арсенал” кинотеатри.
• Қарағанди: «Сарижайлау» кинотеатри.
Дастурга қуйидагилар киради:
• 2025 йилнинг янги мультфильмлари ва "олтин фонд"дан олинган асарлар.
• Давлат тилида юқори сифатли анимация.
• Периферик гарнизонлардаги (Семей, Отар, Сариўзек) ҳарбий хизматчиларнинг фарзандлари учун махсус намойишлар.
Анимация ҳафталигининг очилиш маросими 23 март куни соат 12:00 да Миллий ҳарбий-ватанпарварлик марказида бўлиб ўтади.