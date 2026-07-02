Астанада Конституция хиёбони очилди
ASTANА. Кazinform – Конституция кучга кирган куни пойтахтда Қозоғистон Республикаси Президенти Давлат архиви ва Қозоғистон Республикаси Конституциявий суди яқинида Мангилик Эл шоҳ кўчаси бўйлаб янги хиёбон очилди.
Астана янги жамоат жойларини очишни анъанага айлантирди. Бу хиёбоннинг ўзига хос хусусияти бор, бу унинг рамзий маъносида.
Конституция нафақат давлат Конституцияси, балки кундалик ҳаётда ва аниқ ҳаракатларда акс эттирилган умумий қадриятларнинг асосидир.
Хиёбоннинг айнан шу куни очилиши ижодкорликни, шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари учун қулай муҳит яратиш ва ривожлантириш истагини ҳамда мамлакатимизни янада ривожлантириш учун умумий масъулиятни англатади.
Эслатиб ўтамиз, Москвада Қозоғистон ва Россия дўстлигига бағишланган хиёбон очилди.