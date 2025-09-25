Астанада «KitapTime — 2025» анъанавий республика китоб фестивали бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий академик кутубхонасида «KitapTime — 2025» анъанавий IV республика китоб фестивали бўлиб ўтди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
Тадбир Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги кўмагида ташкил этилди.
Миллий қурултойда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев китоб ўқиган давлатгина маданиятли, зиёли халқ бўлишини таъкидлаб, китоб ўқиш ва нашр этиш мамлакат келажаги учун муҳимлигини таъкидлади. Мазкур мурожаатни ташвиқ қилиш мақсадида ташкил этилган мазкур тадбир ёшларнинг маънавий-интеллектуал ривожланишини қўллаб-қувватлаш, миллий маданий қадриятларимизни кенг тарғиб этишга қаратилган эди.
Фестивалда илмий-ижодий зиёлилар, хорижий давлатлар элчихоналари вакиллари, нашриётлар, рассомлар, ҳунармандлар, иллюстраторлар, оммавий ахборот воситалари вакиллари, кутубхоначилар ва китобхонлар, Астана шаҳри аҳолиси иштирок этди.
Фестиваль доирасида мамлакат ва хорижий нашриётлар, китоб дўконлари иштирокида кенг кўламли китоб ярмаркаси ташкил этилди. Бундан ташқари, ҳунармандчилик ярмаркаси ва махсус тематик кўргазмалар ўтказилди.
Дастур давомида “Абай қишлоғи” этнолокацияси ва шоир меросига бағишланган кўргазма, қишлоққа китоб совға қилиш акцияси, элчихоналарнинг “Миллий атрибутлар” китоб ва иллюстрацион кўргазмаси, «BOOKCROSSING», «БИБЛИОРИНГ» адабий ўйинлари, “Велосайл”, фотокўргазма, “Маҳорат сабоқлари”, «PICNIC TIME» ва бошқа маданий тадбирлар ўтказилди.
Таъкидлаш жоизки, «KitapTime — 2025» фестивали бир вақтнинг ўзида республика бўйича барча вилоят кутубхоналарида ташкил этилиб, турли форматда мазмунли тадбирлар ўтказилди. Бу йилги нуфузли фестиваль доирасида 1089 та тадбир ўтказилиб, улар 30 мингга яқин китобхонни қамраб олди.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Президенти китоб ўқиган авлод илғор фикрли бўлади деган эди.