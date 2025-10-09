11:17, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Астанада қиличбозлик бўйича “Кучлилар турнири” турнири бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – 11 октябрда Астана шаҳрида қиличбозлик бўйича “Кучлилар турнири” халқаро турнир бошланади.
Турнирда эркаклар ва аёллар ўртасида қиличбозлик бўйича мусобақалар бўлиб ўтади. Қозоғистон, Ўзбекистон, Гонконг ва Қирғизистоннинг энг яхши қиличбозлари иштирок этади.
Спорт мусобақасига Қозоғистоннинг барча вилоятларидан қиличбозликнинг энг яхши вакиллари, халқаро турнирлар чемпион ва совриндорлари, хорижлик спортчилар махсус таклиф этилган.
12 октябрга қадар давом этадиган мусобақа Назарбаев университети спорт мажмуасида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон қиличбозлик бўйича кадетлар ўртасидаги Осиё кубогида иккита олтин медални қўлга киритгани ҳақида хабар бергандик.