Астанада Хитой ипак санъатини намойиш этувчи халқаро кўчма кўргазма очилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Миллий музейида «Мўъжизавий ипак: Хитойнинг замонавий ипак санъати» халқаро кўчма кўргазмасининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Лойиҳа Хитой Ипак музейи, Хучжоу ва Турфон музейлари билан ҳамкорликда ташкил этилди.
Кўргазманинг очилиш маросимида Хитой Халқ Республикасининг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Хань Чуньлинь цивилизациялар ўртасидаги ўзаро алмашинув тинч тараққиёт ва ҳамкорликнинг муҳим асоси эканини таъкидлади.
“Цивилизация ўзининг хилма-хиллиги билан қадрлидир, ўзаро алмашинув орқали халқлар яқинлашади, ўзаро ҳамкорлик орқали мамлакатлар такомиллашиб, тараққиёт учун йўл очилади. Хитой илгари сурган Глобал цивилизация ташаббуси жаҳон цивилизациялари хилма-хиллигини ҳурмат қилишга чақиради”, — деди элчи.
Унинг сўзларига кўра, Хитой ва Қозоғистон маданий муассасалар ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш ҳамда гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш ниятида.
“Хитой Халқ Республикасининг Қозоғистон Республикасидаги элчихонаси Хитой ва Қозоғистоннинг маданий муассасалари ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, шунингдек, икки мамлакат ўртасида гуманитар соҳадаги алмашинув ва ҳамкорликни чуқурлаштириш учун ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва барча зарур ёрдамни кўрсатишда давом этади”, — деди Хань Чуньлинь.
Кўргазма доирасида Хитойнинг анъанавий ипак маданияти ҳамда замонавий ипак санъатини уйғунлаштирган ноёб асарлар намойиш этилмоқда.
Экспозиция ташриф буюрувчиларни қадимги Ипак йўлининг маданий мероси ҳамда замонавий дизайнерлик санъати билан таништиради.