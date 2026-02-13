Астанада дам олиш кунлари навбатдаги қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — Астана шаҳри 14-15 февраль кунлари яна бир қишлоқ хўжалиги ярмаркасига мезбонлик қилади, деб хабар беради пойтахт ҳокимлигининг расмий сайти.
— Ярмаркада Қозоғистоннинг турли ҳудудларидан маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади. Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот ва мевалар, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, нон маҳсулотлари, табиий шарбатлар, мураббо ва талқон ҳамда бошқа товарларни қулай нархларда сотиб олишлари мумкин, — дейилади хабарда.
Тадбир 14-15 февраль кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача «Keryen Joly» савдо марказида (Алаш шоссеси, 35Б) бўлиб ўтади.
Ташриф буюрувчиларга қулайлик яратиш мақсадида ярмарка бўлиб ўтадиган манзилга 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317-сонли автобуслар қатнайди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган дам олиш кунлари Астанада қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик.