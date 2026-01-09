OZ
Тренд:
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    12:09, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Келгуси дам олиш кунлари Астанада қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади

    ASTANA. Kazinform — Астанада навбатдаги шаҳар қишлоқ хўжалиги ярмаркаси 10-11 январь кунлари бўлиб ўтади, деб хабар беради пойтахт ҳокимлиги расмий сайти.

    В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка Актюбинской области
    Фото: акимат Астаны

    Ярмаркада Қозоғистоннинг турли ҳудудларидан келган маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади. Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот ва мевалар, гўшт маҳсулотлари, ун ва сут маҳсулотлари, нон маҳсулотлари, табиий шарбатлар, мураббо ва джемларни қулай нархларда сотиб олишлари мумкин.

    Ярмарка 10 ва 11 январь кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача ишлайди.

    Ўтказилиш жойи: «Keryen Joly» савдо маркази, Алаш шоссеси, 35Б.

    Ташриф буюрувчиларга қулайлик яратиш мақсадида 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 ва 317-сонли жамоат транспорти йўналишлари ярмаркага хизмат кўрсатади.

    Ярмарка Жамият Озиқ-овқат Астана
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
