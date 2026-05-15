Астанада дам олиш кунлари қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади
АSTANА.Кazinform — Астанада навбатдаги шаҳар қишлоқ хўжалиги ярмаркаси 16-17 май кунлари бўлиб ўтади.
Ярмаркада бутун мамлакатдан фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади. Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот, мева, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, нон ва бўғирсоқлар, табиий шарбатлар, мураббо ва бошқа ноз-неъматларни қулай нархларда сотиб олишлари мумкин.
Тадбир 16-17 май кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Keryen Joly савдо марказида бўлиб ўтади.
Ташриф буюрувчилар учун 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317-сонли автобуслар ярмарка ўтказиладиган жойга қатнайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон халқи бирлиги куни муносабати билан 1, 2 ва 3 май кунлари пойтахтда қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик.