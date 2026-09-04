KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Астанада дам олиш кунлари қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади

    ASTANA. Kazinform – Астанада 5-6 сентябрь кунлари навбатдаги шаҳар қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади.

    ярмарка
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Ярмаркада Қозоғистоннинг турли ҳудудларидан келган маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари тақдим этилади. Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот, мева-чева, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, нон-булка маҳсулотлари, табиий шарбатлар, мураббо, джем ҳамда бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини қулай нархларда харид қилишлари мумкин.

    Тадбир 5-6 сентябрь кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Keryen Joly савдо маркази ҳудудида бўлиб ўтади.

    Ташриф буюрувчиларга қулайлик яратиш мақсадида ярмарка ўтказиладиган жойга №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 ва 317-автобуслар қатнайди.

    Ярмарка Жамият Озиқ-овқат Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф