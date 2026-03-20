Астанада бошқа этник вакиллари Наврўз байрамини нишонлади
ASTANA. Kazinform – Астанадаги Дўстлик уйи олдида Наврўз байрамига бағишланган “Хуш келдинг, Наврўз!” номли тантанали тадбир бўлиб ўтди.
Тадбирда Қозоғистон халқ Ассамблеяси вакиллари, давлат органлари ва Астана шаҳар маъмурияти ходимлари, шунингдек Қирғизистон, Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Россия, Корея, Украина, Болгария каби 12 давлат элчихонаси вакиллари иштирок этди.
“Наврўзнома” ўн кунлиги доирасида ташкил этилган тадбирнинг мақсади мамлакатдаги этник гуруҳлар ўртасида бирликни мустаҳкамлаш ва миллий қадриятларни тарғиб қилишдир.
Ташкилий бўлим бошлиғи Сабина Аманбекованинг сўзларига кўра, бу йилги байрам дастури кенг қамровли.
“Наврўзнома бошланганидан бери бир нечта кенг кўламли тадбирлар ўтказдик. Амал байрамидан бошлаб Миллий кийимлар кунига бағишланган мода намойиши ташкил этилди. Бугунги тадбирга 12 мамлакатдан элчихона вакиллари келмоқда. Дўстлик уйи ҳудудида тўртта ўтов тикилган. Улардан бири урф-одатлар ва анъаналарни, иккинчисида миллий чолғуларни, учинчисида этник ошхонани, охиргисида эса ҳунармандчилик устахоналарини намойиш этади”, – деди Сабина Аманбекова.
Байрамнинг маънавий аҳамияти ҳақида гапирар экан, тарих фанлари доктори, профессор Садиқ Тилеген Наврўз бутун мамлакат бўйлаб нишонланганини таъкидлади.
“Наврўз - дини ва эътиқодидан қатъи назар, барча халқлар учун умумий байрамдир. Қозоғистонда яшовчи халқлар бу кунни мамлакат анъаналарига ҳурмат сифатида қабул қиладилар. Фақат бирдамликка эга мамлакат келажакка қатъий қадам қўйиши мумкин”, – деди профессор.
Байрам доирасида қозоқ кураши, арқон тортиш, оғир атлетика, ошиқ отиш («асық ату») ва қўл кураши бўйича мусобақалар ташкил этилди. Спорт мусобақаларининг соврин жамғармаси ҳам катта бўлди: биринчи ўрин соҳибларига 200 минг тенге, иккинчи ўрин соҳибларига 150 минг тенге ва учинчи ўрин соҳибларига 100 минг тенге қийматидаги махсус дўкон сертификатлари топширилди.