Астанада биринчи қор кузатилди
ASTANA. Kazinform - Фаол иссиқ об-ҳаво ўрнига совуқлар келди. Астаналиклар бугун эрталаб биринчи қорни кўрдилар. Пойтахтда айни дамда ҳаво ҳарорати -2 даража совуқни ташкил қилмоқда, дея хабар беради Kazinform мухбири.
“Қазгидромет” маълумотларига кўра, шимоли-ғарбий циклон Қозоғистоннинг шимолий ярмида об-ҳавони белгилайди. Унга кўра ёмғир ёғиши ва вақти-вақти билан кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда.
Синоптиклар биринчи қорни 28-29 сентябрь кунлари бўлишини башорат қилган эди. Унда ёмғир ёғиши ва қорга айланиши ҳақида хабар берилган, мамлакатнинг жанубий ярмида эса ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши башорат қилинган эди.
Бугун бутун республика бўйлаб кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда.
Бугун эрталаб Қостанай ва Рудный шаҳарларида биринчи қор ёғди.