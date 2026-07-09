Астанада BaiQymyz-2026 халқаро қимиз фестивали бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform – Қозоқ миллий анъаналари, маданияти ва ошхонасини тамсил қиладиган BaiQymyz-2026 халқаро гастрономик фестивали 11-12 июль кунлари пойтахтда бўлиб ўтади, деб хабар беради Астана шаҳар ҳокимлигининг расмий веб-сайти.
Тадбир икки кун давомида соат 09:00 дан 22:00 гача давом этади. Фестиваль дастурига гастрономик майдончалар, миллий спорт турлари, халқ ўйинлари, концертлар, кўргазмалар ва оилавий дам олиш учун турли тадбирлар киради.
Фестивалнинг асосий тадбирларидан бири — қимиз танлови. Энг яхши ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларини намойиш этадилар, ташриф буюрувчилар эса миллий ичимликни тайёрлаш анъаналари билан танишишлари мумкин.
– Меҳмонларга ошпазлик шоулари ва миллий таомларни тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари, шунингдек, "Энг яхши ҳакам" танлови таклиф этилади, — дейилади хабарда.
Миллий спорт мухлислари кўпкари, пойга, аудариспақ, анъанавий камондан отиш мусобақаларини томоша қилишлари мумкин. Бундан ташқари, "Қўй кўтариш", "Илик синдириш", отда устидаги квиддич ва бошқа миллий ўйинлар ташкил этилади.
Фестивалнинг асосий саҳнасида икки кун давомида таниқли қозоғистонлик санъаткорлар ва ижодий жамоалар чиқиш қилади.
Ташкилотчилар шаҳар аҳолиси ва меҳмонларига фестиваль ўтказиладиган жойга жамоат транспортида боришни маслаҳат беришади. Шу муносабат билан 18, 37 ва 303-сонли автобус йўналишларининг жадвали 7 июлдан 13 июлгача вақтинча ўзгартирилади. Шу кунларда автобуслар «Қазанат» ипподромига қатнайди.
Фестиваль чипталарини Ticketon платформаси орқали сотиб олиш мумкин. Бир кунлик ёки икки кунлик чипталар мавжуд. Пенсионерлар ва 16 ёшгача бўлган болалар учун кириш бепул.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Астанада ўтказиладиган BaiQymyz фестивалида 16 тоннага яқин қимиз тақдим этилиши ҳақида хабар берган эдик.