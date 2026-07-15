Астанада "AIU 2026 - Пойтахт марказида" халқаро ёзги мактаби якунланди
ASTANA. Kazinform — Бугун Астанада "AIU 2026 - Пойтахт марказида" халқаро ёзги мактаб лойиҳасининг ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Шу муносабат билан Астана халқаро университетида ёпилиш тадбири ташкил этилди.
Тадбир давомида дунёнинг 10 дан ортиқ мамлакатларидан келган талабалар ўзларининг миллий либосларини намойиш этиб, маданиятлари ҳақида сўзлаб беришди. Шунингдек, лойиҳа иштирокчилари ва элчихона вакиллари халқаро ёзги мактаб ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ташкилотчилар ушбу ташаббусни келгуси йилларда ҳам давом эттириш ниятида эканликларини эълон қилдилар.
Халқаро ёзги мактаб шу йил 5 июлда бошланди. Лойиҳада Хитой, Вьетнам, Россия, Германия, Италия, Беларусь, Ўзбекистон, Қирғизистон, Камбоджа, Непал ва бошқа мамлакатлардан келган талабалар иштирок этди.
Ўн кунлик дастур доирасида иштирокчилар қозоқ тили ва миллий маданияти билан танишдилар, ошиқ отиш, арқан тортиш ва тўққизқумалақ каби миллий ўйинларни ўргандилар. Шунингдек, улар Қозоғистон Миллий музейига ташриф буюриб, мамлакатимизнинг тарихий ва маданий мероси билан танишдилар. Талабалар ўтов маданияти ва қозоқ халқининг анъанавий турмуш тарзи ҳақида билиб олдилар ҳамда пойтахтнинг асосий тарихий ва маданий жойларига ташриф буюрдилар.
Дастур охирида иштирокчилар миллий ўйинларда беллашдилар ва халқаро жамоалар таркибида чиқиш қилдилар. Лойиҳа хорижий ёшларга Қозоғистон маданиятини яхшироқ билиб олиш ва турли мамлакат вакиллари ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш имконини берди.
Хитойнинг Цзянсу провинциясидаги Сцянсу Океан университети талабаси Цзичен Лю лойиҳа юқори савияда ташкил этилганини таъкидлади.
“Халқаро ёзги мактаб лойиҳаси жуда яхши ташкил этилган. Ушбу ташаббусда иштирок этган барча фуқароларга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Менга, айниқса, қозоқ анъаналари ва миллий ўйинлари ёқди. Баъзи ўйинларда жамоавий ҳаракатнинг аҳамияти яққол кўриниб турибди. . Биз тўрт гуруҳда мусобақалашдик ва яхши натижаларга эришдик. Менга айниқса арқон тортиш ва камондан отиш ўйинлари ёқди”, - деди у.
Шуни таъкидлаш керакки, лойиҳа Астана халқаро университети ва Хитой халқаро бизнес ва иқтисодиёт университети қошидаги Қозоғистон-Хитой иқтисодиёт ва савдо институти томонидан ҳамкорликда ташкил этилган. Шунингдек, уни халқаро ҳамкор университетлар ҳам қўллаб-қувватлади.