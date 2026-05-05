Астанада 7,5 мингдан ортиқ янги иш ўринлари очилди
ASTANA. Kazinform — Пойтахтда бандликни ошириш бўйича ишлар давом этмоқда. Бу ҳақда Астана шаҳар маъмуриятининг Меҳнат мобиллиги маркази директори Омар Олжас маълум қилди.
“Ҳозирда пойтахт меҳнат бозоридаги вазият барқарор. Шаҳарда ишсизлик даражаси 4,3% ни ташкил этади, бу республика бўйича ўртача кўрсаткичдан (4,6%) паст”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида пойтахтда 7593 та янги иш ўрни яратилди.
“Бу даврда бандлик чоралари орқали 6122 киши иш билан таъминланди. Улардан 3194 нафари 35 ёшгача бўлган ёшлардир”, — деди Омар Олжас.
Унинг сўзларига кўра, ушбу кўрсаткичларга эришишда карьера марказларининг роли муҳим. Улар бўш иш ўринларини тақдим этадилар, ярмаркалар ўтказадилар ва фуқароларни қисқа муддатли ўқитиш орқали қўллаб-қувватлайдилар.
“Масалан, йил бошидан бери 302 иш берувчи иштирокида 17 та меҳнат ярмаркаси ўтказилиб, мингдан ортиқ иш ўринлари таклиф қилинди. Бундан ташқари, 1980 та иш берувчи Электрон меҳнат биржаси порталида 5600 га яқин бўш иш ўринларини эълон қилди”, — деди марказ раҳбари.