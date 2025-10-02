Астана ярмаркасига Ғарбий Қозоғистон ва Қостанай 500 тоннага яқин маҳсулот олиб келади
ASTANA. Kazinform — 4-5 октябрь кунлари Астанада Ғарбий Қозоғистон ва Қостанай вилоятлари ишлаб чиқарувчилари иштирокида ҳудудий қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади, деб хабар беради шаҳар ҳокимлиги расмий сайти.
Ярмаркада фермерлар турли хилдаги гўшт, балиқ, сут маҳсулотлари, сабзавот, мева ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини намойиш этади.
«Астанага жами 500 тоннага яқин маҳсулот етказиб берилади. Жумладан, 130 тонна гўшт ва гўшт маҳсулотлари, 90 тонна сабзавот ва мева, 90 тонна ун ва макарон, 50 тонна асал, 35 тонна сут маҳсулотлари, 100 тоннага яқин бошқа маҳсулотлар. Ярмаркага ташриф буюрувчилар тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчилардан сифатли маҳсулотларни харид қилишлари мумкин, — дея таъкидлади шаҳар ҳокимлиги.
Шунингдек, вилоятлардан келган ижодий жамоаларнинг концерт дастури намойиш этилади. Савдо майдончаси 09:00 дан 18:00 гача ишлайди.
Эслатиб ўтамиз, бу йилги ярмаркалар “Қазанат” ипподромидаги автотураргоҳда (Қарқарали шоссеси, 1-уй) ўтказилмоқда. Тадбир давомида ярмарка майдонларига 18, 37 ва 303-сонли автобуслар қатнайди.