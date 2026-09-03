Астана ва Вьентьян биродар шаҳарларга айланди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Лаос давлат раҳбарлари иштирокида икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган тўртта ҳукуматлараро ҳужжат имзоланди.
Ақорда матбуот хизматининг хабар беришича, Давлат раҳбарлари иштирокида қуйидаги ҳукуматлараро ҳужжатлар имзоланди:
1.Қозоғистон Республикаси ва Лаос Халқ Демократик Республикаси ташқи ишлар вазирликлари ўртасида сиёсий маслаҳатлашувлар бўйича ўзаро англашув тўғрисида меморандум;
2.Қозоғистон Республикаси Бош прокуратураси ва Лаос Халқ Демократик Республикаси Олий халқ прокуратураси ўртасида ўзаро англашув тўғрисида меморандум;
3.Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ҳамда Лаос Халқ Демократик Республикаси Фан ва технологиялар вазирлиги ўртасида ахборот-коммуникация технологиялари ва электрон давлат хизматлари соҳасида ҳамкорлик қилиш тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;
4.Астана ва Вьентьян шаҳарлари ўртасида биродарлик алоқаларини ўрнатиш тўғрисида меморандум.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказгани ҳақида хабар берилган эди.