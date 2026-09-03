KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Астана ва Вьентьян биродар шаҳарларга айланди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Лаос давлат раҳбарлари иштирокида икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган тўртта ҳукуматлараро ҳужжат имзоланди.

    Астана и Вьентьян стали городами-побратимами
    Фото: Акорда

    Ақорда матбуот хизматининг хабар беришича, Давлат раҳбарлари иштирокида қуйидаги ҳукуматлараро ҳужжатлар имзоланди:

    1.Қозоғистон Республикаси ва Лаос Халқ Демократик Республикаси ташқи ишлар вазирликлари ўртасида сиёсий маслаҳатлашувлар бўйича ўзаро англашув тўғрисида меморандум;

    2.Қозоғистон Республикаси Бош прокуратураси ва Лаос Халқ Демократик Республикаси Олий халқ прокуратураси ўртасида ўзаро англашув тўғрисида меморандум;

    3.Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ҳамда Лаос Халқ Демократик Республикаси Фан ва технологиялар вазирлиги ўртасида ахборот-коммуникация технологиялари ва электрон давлат хизматлари соҳасида ҳамкорлик қилиш тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;

    4.Астана ва Вьентьян шаҳарлари ўртасида биродарлик алоқаларини ўрнатиш тўғрисида меморандум.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказгани ҳақида хабар берилган эди.

    Халқаро алоқалар Лаос ҚР Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирлиги Ташқи сиёсат Ақорда ҚР Ташқи ишлар вазирлиги
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф