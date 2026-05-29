Астана ва Москва ўртасидаги ҳамкорлик кенг қамровли — россиялик эксперт
АSTANА.Кazinform — Владимир Путиннинг Қозоғистонга давлат ташрифи яна бир бор икки мамлакат ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг юқори даражасини намойиш этди. Бу фикрни Каzinform агентлигининг мухбирига Россия Фанлар академиясининг Хитой ва замонавий Осиё институти раҳбари Александра Перминова билдирди.
Унинг сўзларига кўра, давлат раҳбарларининг музокаралари Астана ва Москванинг сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш, иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва қўшма гуманитар лойиҳаларни ишлаб чиқишга бўлган ўзаро қизиқишини яққол кўрсатди.
Александра Перминованинг сўзларига кўра, Владимир Путиннинг Қозоғистонга давлат ташрифи Евроосиё маконида халқаро тизимнинг парчаланиши шароитида рўй бераётган кенг кўламли сиёсий ўзгаришлар нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши керак.
— Шу нуқтаи назардан қараганда, Қозоғистон нафақат Россия учун Марказий Осиёдаги энг йирик қўшни давлат, балки Россия учун иқтисодиёт, транспорт, гуманитар муносабатлар ва институционал интеграция соҳаларида жуда муҳим жараёнлар содир бўлаётган мамлакатдир, — деди эксперт.
Шунингдек, у икки мамлакат раҳбарларининг бир-бирининг сиёсий йўналиши ва барқарор ривожланишни қўллаб-қувватлашлари ҳақидаги баёнотларига алоҳида эътибор қаратди.
— Матбуот анжуманида ҳам, тор ва кенгайтирилган форматдаги музокаралар давомида ҳам раҳбарлар бир-бирига алоҳида ҳурмат билан муносабатда бўлганликлари яққол сезилиб турди, — дейди Перминова.
Экспертнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Россиянинг бир-бири учун аҳамияти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россия Президенти билан учрашувдаги баёнотларида ва Владимир Путиннинг "Казахстанская правда" газетасида чоп этилган мақоласида акс этган.
Унинг сўзларига кўра, мақолада иқтисодий ҳамкорлик масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Бу атом энергетикаси, саноат, транспорт, логистика, агросаноат комплекси ва рақамлаштириш соҳаларидаги алоқаларнинг фаол ривожланишидан яққол кўриниб турибди.
— Ҳамкорликнинг кенг қамровли табиати имзоланган шартномалар сериясида яққол кўриниб турибди. Улар орасида келажакка қаратилган энг қизиқарли лойиҳалардан бири кадрлар тайёрлаш соҳасидаги шартномалардир, — деди эксперт.
Бу узоқ вақтдан бери муҳокама қилинаётган “Қозоғистон — Сириус” ўқув марказини очиш лойиҳасига тегишли.
— Ушбу лойиҳа юқори сифатли инсон ва ижтимоий капитални шакллантиришга қаратилган. Бу Қозоғистон учун стратегик жиҳатдан муҳим, чунки у ҳозирда технологик, энергетика ва рақамли соҳаларини модернизация қилиш учун кучли кадрлар базасини яратмоқда, — деб таъкидлади у.
Экспертнинг фикрича, қабул қилинган қарорлар ва қўшма ташаббуслар Қозоғистон ва Россиянинг асосий миллий устуворликларига тўлиқ мос келади. Унинг фикрича, ҳозирги вазиятда қўшни давлатларнинг хавфсизлиги ва барқарорлиги бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ва иккала мамлакат ҳам ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва иқтисодий ривожланишни биргаликда рағбатлантиришдан манфаатдор.
Эслатиб ўтамиз, май куни Владимир Путин Астанага давлат ташрифи билан келди.