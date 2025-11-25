OZ
Тренд:
    08:35, 25 Ноябрь 2025

    Astana va boshqa beshta shaharda havo ifloslanishining ortishi kutilmoqda

    ASTANA. Kazinform — 25 noyabr kuni Qozog‘istonning oltita shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSH) kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform “Qazgidromet” RDKga tayanib.

    об-ҳаво
    Фото: Kazinform

    Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 25 noyabr kuni Astana, Almati, Atirau, Chimkent, Aqto‘be va Balqash shaharlarida NMSH prognoz qilinmoqda.

    Ushbu noqulay meteorologik sharoitlar orasida atmosfera havosining yer qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar ( sokin shamollar, tuman va inversiyalar) mavjud.

    Agar NMSH yuzaga kelsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.

    Ifloslanish darajasini belgilovchi eng muhim omillardan biri bu ob-havo holatining prognozidir (shamol, yog‘ingarchilik, namlik, havo harorati).

    Eslatib o‘tamiz, 24 noyabr kuni Qozog‘istonning shimoliy hududlarida izg‘irin va yaxvonlik bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
