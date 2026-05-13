Astana Team шайбали хоккей бўйича халқаро турнирда биринчи ўринни эгаллади
ASTANА. Кazinform — Astana Team ўйинчилари 30 апрелдан 3 майгача Италиянинг Аоста шаҳрида бўлиб ўтган халқаро хоккей турнирида биринчи ўринни эгаллади.
Турнирда Канада, АҚШ, Франция, Швейцария, Венгрия, Нидерландия, Италия ва Польша жамоалари иштирок этди. Турнир финалида Astana Team Польша жамоасини 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
Шуни таъкидлаш керакки, Astana Team мураббийлари Владимир Захаров ва Эдуард Мазул бошчилигида турнирда иштирок этиш учун Қозоғистоннинг барча ҳудудларидан ўйинчилар таклиф қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон хоккей терма жамоасининг жаҳон чемпионатида қатнашадиган таркиби эълон қилинди.