Астана Silk Way Star гранд финалига тайёргарлик кўрмоқда
ASTANA. Kazinform - Осиёнинг биринчи вокал мега-лойиҳаси Silk Way Star финалчилари Астанадаги сўнгги чиқишларига тайёргарлик кўришни бошладилар. Яқинлашиб келаётган гранд финал олдидан саҳнада ва саҳна ортида машқлар, индивидуал дарслар ва техник машқлар давом этмоқда.
Якуний чиқишлар устида малайзиялик қўшиқчи Язмин Азиз, ўзбекистонлик иштирокчи Мадинабону Одилова, мўғулистонлик вакил Мишел Жозеф, грузиялик финалчи Автандил Абесламидзе, қозоғистонлик ALEM қўшиқчиси, арманистонлик финалчи Саро Геворгян ва хитойлик Чжан Хэ Сюань ишламоқда.
Лойиҳа иштирокчиларининг ҳар бир чиқиши қозоғистонлик профессионаллар жамоаси: вокалистлар, хореографлар ва стилистлар томонидан тайёрланади.
Финалчилар оилалари томонидан фаол қўллаб-қувватланмоқда. Язмин Азизнинг ота-онаси ва севгилиси Астанадаги лойиҳани кузатиб бормоқда. Қозоғистонлик қўшиқчи ALEMни чиқишлари пайтида унинг рафиқаси қўллаб-қувватламоқда. Мадинабону Одилованинг онаси яқин кунларда қизига қўшилади. Оила аъзоларининг бундай эътибори иштирокчиларга финал чиқишидан олдин қўшимча қўллаб-қувватлаш ва ишонч бағишлайди.
Silk Way Star лойиҳасининг сўнгги эпизоди 22 ноябрда бўлиб ўтади ва соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бир вақтнинг ўзида кўрсатувлар Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам бўлиб ўтади.
Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.
Silk Way Star Марказий Осиёдаги биринчи вокал лойиҳаси бўлиб, 12 мамлакатдан: Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан келган санъаткорларни бирлаштирди. Иштирокчилар орасида халқаро танловлар ғолиблари, таниқли санъаткорлар ва ўз мусиқа мактабларининг таниқли вакиллари бор.
Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва China Media Group (CMG) ўртасидаги келишув доирасида амалга оширилмоқда.
