OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:19, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Астана Silk Way Star гранд финалига тайёргарлик кўрмоқда

    ASTANA. Kazinform - Осиёнинг биринчи вокал мега-лойиҳаси Silk Way Star финалчилари Астанадаги сўнгги чиқишларига тайёргарлик кўришни бошладилар. Яқинлашиб келаётган гранд финал олдидан саҳнада ва саҳна ортида машқлар, индивидуал дарслар ва техник машқлар давом этмоқда.

    д
    Фото: Kazinform

    Якуний чиқишлар устида малайзиялик қўшиқчи Язмин Азиз, ўзбекистонлик иштирокчи Мадинабону Одилова, мўғулистонлик вакил Мишел Жозеф, грузиялик финалчи Автандил Абесламидзе, қозоғистонлик ALEM қўшиқчиси, арманистонлик финалчи Саро Геворгян ва хитойлик Чжан Хэ Сюань ишламоқда.

    д
    Фото: Kazinform

    Лойиҳа иштирокчиларининг ҳар бир чиқиши қозоғистонлик профессионаллар жамоаси: вокалистлар, хореографлар ва стилистлар томонидан тайёрланади.

    д
    Фото: Kazinform

    Финалчилар оилалари томонидан фаол қўллаб-қувватланмоқда. Язмин Азизнинг ота-онаси ва севгилиси Астанадаги лойиҳани кузатиб бормоқда. Қозоғистонлик қўшиқчи ALEMни чиқишлари пайтида унинг рафиқаси қўллаб-қувватламоқда. Мадинабону Одилованинг онаси яқин кунларда қизига қўшилади. Оила аъзоларининг бундай эътибори иштирокчиларга финал чиқишидан олдин қўшимча қўллаб-қувватлаш ва ишонч бағишлайди.

    д
    Фото: Kazinform

    Silk Way Star лойиҳасининг сўнгги эпизоди 22 ноябрда бўлиб ўтади ва соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бир вақтнинг ўзида кўрсатувлар Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам бўлиб ўтади.

    д
    Фото: Kazinform

    Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.

    д
    Фото: Kazinform

    Silk Way Star Марказий Осиёдаги биринчи вокал лойиҳаси бўлиб, 12 мамлакатдан: Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан келган санъаткорларни бирлаштирди. Иштирокчилар орасида халқаро танловлар ғолиблари, таниқли санъаткорлар ва ўз мусиқа мактабларининг таниқли вакиллари бор.

    Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва China Media Group (CMG) ўртасидаги келишув доирасида амалга оширилмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Silk Way Star ўзининг юқори профессионаллиги билан европалик мутахассисларни ҳайратда қолдиргани ҳақида хабар бердик.

    Аввалроқ Лойиҳадан сўнг машҳурлигим ортди - ўзбек хонандаси Silk Way Star ҳақида хабар берилган эди.

    Теглар:
    Санъат Silk Way SILK WAY STAR Маданият Jibek Joly Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!