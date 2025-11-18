Silk Way Star ўзининг юқори профессионаллиги билан европалик мутахассисларни ҳайратда қолдирди
ASTANA. Kazinform - Silk Way Star – Европа Иттифоқида диққат билан кузатиладиган жаҳон миқёсидаги мусобақадир. Европалик экспертлар ташкилотчиларнинг юқори профессионаллигини юқори баҳоламоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бельгиялик дизайнер Елена Ван Харитонова шоу формати кўлами ва тақдимоти жиҳатидан Европа саҳналарини эслатишини таъкидлади.
“12 давлатдан келган иштирокчиларнинг санъати ва образларини, бошловчилар, ҳакамлар ҳайъати аъзоларининг образларини томоша қилдим. Қизиқарли дақиқалар жуда кўп. Ёш иштирокчилар ўз образлари ва саҳна либосларида этнодинамика, замонавий хип-хоп ва классик мотивларни қандай уйғунлаштирганига эътибор қаратдим”, – дейди у.
Унинг сўзларига кўра, шоунинг айрим элементлари “Евровидение” муҳитини эслатади.
“Марказий Осиё ва бутун Ипак йўлида машҳур бўлган зардўзлик нақшини ҳам кўрдим. Мисол учун, тақдимотчилар худди шундай костюм намунасини танладилар. Ранглар ва ёруғлик ҳам жуда таъсирли”, - деди дизайнер.
Мутахассис иштирокчиларнинг иқтидори ва саъй-ҳаракатларига юқори баҳо бериб, уларни “ўз давлатларининг ёрқин ва ҳақиқий вакиллари” деб атади.
