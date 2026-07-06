Астана куни: Қозоғистон пойтахти ҳақида 20 та қизиқарли факт
ASTANА. Кazinform — Астана куни муносабати билан Миллий статистика бюроси матбуот хизмати Қозоғистон пойтахти ҳақида 20 та қизиқарли фактни тақдим этди.
1. Аҳоли сони — 1 674 699 киши (2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра).
2. Эркакларга қараганда аёллар кўпроқ: 884 029 аёл, 790 670 эркак.
3. Қозоғистонда Астана исмли 26 киши бор.
4. 2025 йилда Астанада 27,4 минг чақалоқ туғилган.
5. 18 ёшгача бўлган болалар сони — 545 минг: шундан 280 минги ўғил болалар, 265 минги қиз болалар (2026 йил бошига).
6. 2026 йилнинг дастлабки 5 ойида пойтахтда 3469 дан ортиқ никоҳ қайд этилган.
7. 2025 йилда қариш индекси 22,9 ни ташкил этади (ҳар 100 болага 65 ёшдан ошган қариялар сони).
8. Астана аҳолисининг ўртача ёши 30,9 ёшни ташкил этади (2026 йил бошига).
9. Ўртача умр кўриш давомийлиги 78,8 ёш (2025 йил учун кўрсаткич).
10. Кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони 274 285 тани ташкил этади (2026 йил 1 июнь ҳолатига).
11. Қурилиш соҳасидаги компаниялар сони 18,5 мингтани ташкил этади (Қозоғистонда 1-ўрин).
12. Пойтахтда 576 мингта квартира мавжуд (2025).
13. Умумий овқатланиш корхоналари сони — 6819 та (Қозоғистонда Алматидан кейин 2-ўрин). Шу жумладан: юридик шахслар, филиаллар ва хорижий юридик шахсларнинг филиаллари — 2241 та; хусусий тадбиркорлик субъектлари — 4578 та.
14. Шаҳарда 31 та театр мавжуд.
15. 5 та музей мавжуд.
16. 35 та кутубхона аҳолига хизмат кўрсатади.
17. Пойтахтда 24 та парк мавжуд.
18. Доимий интернет абонентлари сони 443,4 минг кишини ташкил этади (2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра).
19. 2026 йилнинг биринчи чорагида 67,9 минг хорижий сайёҳ меҳмонхоналарга жойлаштирилди.
20. Астанада 6 та беш юлдузли меҳмонхона мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Астана куни билан табриклади.