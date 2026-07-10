"Астана" Конференциялар лигасини ғалаба билан бошлади
ASTANА. Кazinform — UEFА Чемпионлар лигасининг биринчи саралаш босқичида Қозоғистоннинг "Астана" жамоаси меҳмонда Албаниянинг "Динамо Сити" жамоаси билан учрашди.
Учрашув давомида иккала жамоа ҳам тезкор гол уришга ҳаракат қилишди. Бироқ, улар ўз мақсадларига эриша олишмади. Биринчи бўлимда рақиблар бир-бирининг дарвозасига гол ура олишмади.
Иккинчи бўлимда Қозоғистон жамоаси ҳужум чизиғида кўпроқ куч кўрсатди. Натижада, ўйиннинг 69-дақиқасида Рамазон Каримов жамоадоши Марион Томасовнинг узатмасини голга айлантирди.
Шундай қилиб, "Астана" рақиби устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Энди жавоб ўйини 16 июль куни пойтахтда бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш керакки, аввалроқ Қозоғистоннинг «Елімай» (Семей) жамоаси Конференциялар лигасининг биринчи саралаш босқичида Арманистоннинг "Алашкерт" жамоаси билан ўз уйида 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди.
Қостанай клуби Конференциялар лигасини иккинчи саралаш босқичидан бошлайди.
Рақиб — Литванинг «Паневежис» клуби.
Аввалроқ Алматининг "Қайрат" жамоаси 2026/27 йилги UEFА Чемпионлар лигаси биринчи саралаш босқичининг биринчи ўйинида Черногориянинг «Сутьеска» клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этган эди.