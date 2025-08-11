Астана илк бор Осиё Паралимпия қўмитасининг йирик тадбирларига мезбонлик қилмоқда
ASTANA. Kazinform - Тарихда илк бор Марказий Осиёга Осиё Паралимпия қўмитасининг иккита йирик тадбири — Конференция ва 8-Бош Ассамблеясини ўтказиш ишониб топширилди. Тадбирлар Астанада бўлиб ўтмоқда, унда 45 мамлакатдан 190 дан ортиқ делегатлар, жумладан, глобал Паралимпия ҳаракати етакчилари иштирок этмоқда, деб хабар беради Kazinform.
Муҳокама - асосан ёшлар ва аёллар фаоллигини ошириш, таснифлаш тизимидаги инновациялар, етакчилик ва спортчиларнинг фаровонлиги борасидаги илғор тажрибаларга қаратилади. Қозоғистонда мослаштирилган пара спортчилар учун янги тиббий талабларга алоҳида эътибор қаратилади.
"Инклюзия - бир марталик ютуқ эмас, узлуксиз ишлаш керак бўлган вазифа. Биз бу даражага етишни орзу қилган эдик. Бизнинг барча ҳаракатларимиз марказида спортчилар турибди. Биз муваффақиятли тажрибангиздан унумли фойдаланмоқчимиз", - деди Осиё Паралимпия қўмитаси президенти Мажид Рашед.
ҚР Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабасинов таъкидлаганидек, мамлакатда тўққизта паралимпия спорти ривожланган, ҳар йили 10 мингга яқин иштирокчини бирлаштирган 800 дан ортиқ мусобақалар ўтказилади. Қозоғистонлик спортчилар ўнлаб халқаро турнирларда қатнашиб, медалларни қўлга киритмоқда.
“Паралимпиячиларимиз, жумладан, афсонавий Зульфия Ғабидуллина, Александр Колядин, Давид Дегтярев, Ақмарал Науатбек каби спортчиларимиз юксак натижаларга эришди”, – деди у.
Ташкилотчиларнинг фикрича, ушбу тадбирларнинг Астана шаҳрида ўтказилиши Қозоғистоннинг Паралимпия ҳаракатини ривожлантиришга қўшган ҳиссасининг эътирофи ва мамлакатнинг жаҳон спорт майдонидаги ишончли ҳамкор мақомини тасдиқлаганидир. Тадбирлар дастури 13 августда Астана Конгресс марказида Паралимпия спортидаги улкан ютуқларни эътироф этувчи Осиё мукофотларини топшириш маросими билан якунланади.