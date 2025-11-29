Астана ҳокимлиги тирбандликни камайтириш учун рақамли бошқарувни жорий қилмоқда
ASTANA. Kazinform – Астанада транспорт тирбандлиги айниқса эрталаб ва кечки соатларда кучаймоқда. Келгуси йилларда ҳокимлик транспорт оқимини самарали бошқариш ва тирбандликни камайтиришга ёрдам берадиган бир қатор рақамли воситаларни жорий этишни режалаштирмоқда.
Пойтахтда энг кўп тирбандликларга эга 6-7 кўча мавжуд: Туран, Мангилик ел, Қабанбай батир, Сиғанақ, Сарайшиқ, Қонаев ва Достиқ участкалари.
“Бу муаммоли кўчалар кўприкларга йўналтирилган. Барча асосий тирбандликлар чап қирғоқда, Есил ва Нура туманларида содир бўлади. Буларнинг барчаси марказий давлат органлари, миллий компаниялар ва бошқа муассасаларнинг иши билан боғлиқ”, – деди пойтахт ҳокими Женис Қасимбек Нура тумани аҳолиси билан учрашувда.
Ҳоким Kazinform сўровига жавобан транспорт оқимлари таҳлили доимий равишда олиб борилаётганини таъкидлади. Ҳозирда муаммоли участкаларга тушадиган юкни камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуаси ишлаб чиқилмоқда.
“Шаҳар маълумотлар алмашиш ва кейинчалик бошқарув қарорларини қабул қилиш учун рақамли ечимларнинг индивидуал ишлаб чиқувчилари билан ишламоқда. Ушбу чора-тадбирлар Астана транспорт тизимини 2035 йилгача ривожлантириш бўйича комплекс дастурда кўзда тутилган”, – деб хабар берди Транспорт ва йўл инфратузилмасини ривожлантириш бошқармаси.
Йўл юки қандай назорат қилинади
Бугунги кунда Қозоғистоннинг 10 та шаҳри ва учта вилоятида Sergek ITS ақлли тизими ишлайди. Саккизта шаҳарда - Алмати, Чимкент, Туркистон, Тараз, Атирау, Семей, Ақтау ва Қонаевда йўл юки ва йўл юриш вақти ҳақидаги маълумотлар тўпланади. Унда индивидуал маълумотлар йўқ.
Компания маълумотларига кўра, энг юқори юкланиш республика аҳамиятига эга шаҳарларда, Астана, Алмати ва Чимкент шаҳрида кузатилмоқда ва ҳудудлар орасида энг кўп тирбандлик Семейда кузатилмоқда.
Ушбу тизим транспорт воситаларининг ҳаракатланиш ҳажми ва зичлигини, ўртача тезлик ва босиб ўтилган масофани таҳлил қилади, йўл юриш вақтини ва навбат узунлигини аниқлайди. Агар керак бўлса, таҳлилчилар ҳуқуқий статистика қўмитаси, йўл ҳаракатини бошқариш марказлари ва бошқа тузилмаларга яширилган шахсий маълумотлар билан маълумотларни тақдим этишлари мумкин.
Компаниянинг таъкидлашича, транспорт таҳлили билан очиқ платформа яратиш масаласи ҳали кўтарилмаган. Бироқ, агар ҳокимликлар ёки давлат органлари ташаббус кўрсатса, мутахассислар уни амалга ошириш имкониятини кўриб чиқишга тайёр.
Дронлар, "Ҳимоя": ҚР Ички ишлар вазирлигининг рақамли ечимлари
Мамлакатимиз Ички ишлар вазирлиги ҳам йўллардаги вазиятни кузатишда иштирок этади. Вазирликнинг маълумотларига кўра, автоматик рўйхатга олиш камералари ёрдамида 7 миллионга яқин маъмурий қоидабузарлик қайд этилган ва мобиль комплекслар 729 мингдан ортиқ қоидабузарликни аниқлаган.
Дронлар бахтсиз ҳодисалар хавфи юқори бўлган ҳудудларда мониторинг ўтказиш учун ишлатилади ва бунда хавфли ҳайдовчиларни аниқлаш учун "Ҳимоя" ақлли тизими ишга туширилди. Тизим ёрдамида 43,3 минг маъмурий ҳуқуқбузарлик қайд этилди, жумладан:
· суғуртасиз транспорт воситасини бошқариш - 20,9 минг ҳолат;
· давлат рақамисиз транспорт воситасини бошқариш - 6,3 минг;
· қалбаки рақам билан транспорт воситасини бошқариш - 638;
· ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилинган шахслар томонидан транспорт воситасини бошқариш - 1,3 минг.
Ҳокимият маълумотларига кўра, сўнгги беш йил ичида пойтахтда транспорт оқими доимий равишда ўсиб бормоқда. Бунинг асосий сабаби аҳоли сони ва автомобиллар сонининг кўпайишидир.
Муаллиф: Айжан Серикжанқизи