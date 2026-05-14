Астана Counter-Strike 2 бўйича халқаро турнирга мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform – 15-17 май кунлари Barys Arena мажмуасида Counter-Strike 2 йўналиши бўйича PGL Astana 2026 халқаро турнири бўлиб ўтади. Астана кетма-кет иккинчи йил жаҳон киберспорт индустриясидаги энг йирик тадбирлардан бири учун майдонга айланади, деб хабар беради Kazinform ҚР Туризм ва спорт вазирлигига таяниб.
Турнир ташкилотчиси сифатида PGL Esports SRL иштирок этади. Соврин жамғармаси 1,6 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Мусобақада Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports ва Heroic каби жаҳон даражасидаги 16 та жамоа қатнашади.
Таклиф этилган меҳмонлар орасида - Counter-Strike бўйича жаҳон чемпиони Даурен Қистаубаев, FURIA Esports ўйинчиси Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, PGL турнирлари бошловчиси James Banks ва жаҳон чемпиони Габриель Толедо бор.
Тадбир ҚР Туризм ва спорт вазирлиги томонидан тасдиқланган 2026 йилги туристик тадбирлар тақвимига киритилган.
PGL Astana 2026 турнирини ўтказиш ивент-туризмни ривожлантириш ва Астананинг йирик киберспорт тадбирлари учун халқаро майдон сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон пойтахтида 2026 йил 29 июлдан 9 августгача «Келажак ўйинлари» халқаро мультиспорт турнири бўлиб ўтади. Унда жисмоний спорт ва кибердисциплиналар phygital форматида уйғунлаштирилади.