Астана, Бишкек, Тошкент сув-энергетика баланси бўйича келишувга эришди
ASTANA. Kazinform – Чўлпон-Ота шаҳрида Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон энергетика ва сув хўжалиги вазирликларининг уч томонлама йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилиш якунлари бўйича вилоятнинг сув-энергетика балансини тартибга солувчи қатор протоколлар имзоланди.
Қозоғистон делегациясига энергетика вазири Ерлан Ақкенженов бошчилик қилди.
Асосий ҳужжатда Тоқтағул сув омборидан сув чиқаришни таъминлаш бўйича томонларнинг мажбуриятлари аниқ кўрсатилган. Келишувга кўра, Қозоғистон ва Ўзбекистон Қирғизистонга электр энергияси етказиб беради. Бундан ташқари, Россия Федерациясидан Қирғизистонга электр энергиясини Қозоғистон энергетика тизимлари орқали транзит қилиш шартлари ҳам келишиб олинди. Мазкур чора-тадбирлар сув омборидаги сув даражасини талаб даражасида ушлаб туриш ва келгуси вегетация даврида мамлакатимиз жанубий ҳудудларини суғориш суви билан таъминлашга хизмат қилади.
Ташриф давомида икки томонлама музокаралар ҳам ўтказилди. Ўзбекистон томони Қозоғистонга 2026 йил март-декабрь ойларида тахминан 900 миллион кВт/соат электр энергияси етказиб бериш бўйича протокол имзолади. Мазкур келишув республиканинг жанубий минтақасидаги электр станцияларини режали таъмирлаш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган энергия тақчиллигининг олдини олишга қаратилган.
Энергетика вазири Ерлан Ақкенженовнинг сўзларига кўра, сув-энергетика соҳасидаги ҳар бир қадам аниқ ва келишилган жадвал асосида амалга оширилиши керак.
« Имзоланган протоколлар - кўрсаткичлар, муддатлар ва нархларни ўз ичига олган махсус ишчи ҳужжатдир. Етказиб беришнинг техник шартларига аниқлик киритдик ва тегишли масалаларни ҳал қилдик. Қозоғистон ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаради ва ҳамкорларидан ҳам шуни кутади. Бу минтақанинг энергетика ва сув хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим механизми», - деди у.
Тузилган келишувлар яқинлашиб келаётган куз-қиш мавсумида хавфларни камайтириш имконини беради. Шунингдек, улар келгуси вегетация даври учун тахминий сув захираларини тўплаш учун қулай шарт-шароитлар яратади. Бу мамлакатимизнинг жанубий вилоятлари қишлоқ хўжалиги учун муҳим омил бўлмоқда.