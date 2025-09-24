Яқин уч кун ичида Астана, Алмати ва Чимкентда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform - “Қазгидромет” РДК 2025 йил 24, 25 ва 26 сентябрь кунлари мамлакатнинг учта йирик шаҳри бўйича прогнозни эълон қилди.
Пайшанба ва жума кунлари Алматида қуруқ об-ҳаво ва +25°C гача илиқ ҳарорат кутилади. Астанада ҳам қуруқ об-ҳаво кутилади, Чимкентда эса ёмғир ёғиши ва ҳарорат +29°C гача кутарилиши мумкин.
Астана
24 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Жануби-ғарбий шамол 9-14 м/с тезликда эсади. Кечаси ҳаво ҳарорати +9+11°C гача, кундузи +23+25°C гача бўлиши кутилмоқда.
25 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Жануби-ғарбий шамол 9-14 м/с тезликда эсади. Кечаси ҳаво ҳарорати +11+13°C гача, кундузи +25+27°C гача бўлиши кутилмоқда.
26 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлишига қарамай, ёғингарчилик кузатилмайди. Жануби-ғарбий шамол 9-14 м/с тезликда эсади. Кечаси ҳаво ҳарорати +11+13°C гача, кундузи +23+25°C гача бўлиши кутилмоқда.
Алмати
24 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлади, кечаси ёмғир ёғади. Шамол шимоли-шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Кечаси +10+12°С гача, кундузи +18+20°С илиқ бўлади.
25 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлишига қарамай, ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол шимоли-шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Кечаси +7+9°С гача илиқ, кундузи +21+23°С гача илиқ бўлади.
26 сентябрда: бироз булутли бўлишига қарамай, ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол шимоли-шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Кечаси +11+13°С гача, кундузи +23+25°С гача илиқ бўлади.
Чимкент
24 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлишига қарамай, ёғингарчилик кузатилмайди. Шимоли-ғарбий шамол 8-13 м/с гача, кундузи 15-20 м/с гача кучайиши мумкин. Кечаси +10+12°С гача, кундузи +27+29°С гача иссиқ бўлади.
25 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлади, кундузи ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади. Шамол шимоли-шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси +13+15°C гача, кундузи +27+29°C гача кузатилади.
26 сентябрда: ҳаво бироз булутли бўлади, кундузи ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади. Шамол шимоли-шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси +16+18°C гача, кундузи +25+27°C гача бўлиши кутилади.