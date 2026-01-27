Арзон импорт даври тугади: TEMU Туркияда халқаро сотувларини тўхтатди
АSTANА. Kazinform — Хитойнинг TEMU маркетплейси Туркиядаги фойдаланувчиларга товарлар сотишни тўхтатди. Платформада эндиликда фақат мамлакат ичида фаолият юритувчи сотувчиларнинг маҳсулотлари мавжуд, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ўзгаришлар ўтган ҳафтада TEMUнинг Туркиядаги офисида мамлакатнинг Монополияга қарши идораси ўтказган текширувдан сўнг жорий этилди. dunya.com нашрининг хабар беришича, бундан аввал офис компьютерлари мусодара қилинган эди, аммо назорат органи бу маълумотни рад этиб, масала расмий тергов эмас, балки фақат дастлабки текширув ҳақида бўлганини таъкидлади.
Монополияга қарши орган текширувни тегишли тартибда ўтказиш ва томонларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида жараённинг тафсилотлари ҳозирча эълон қилинмаслигини маълум қилди. Навбатдаги қадамлар ҳақидаги маълумот кейинроқ эълон қилинади.
Текширувдан сўнг TEMU Туркияга барча халқаро сотувларини тўхтатди. Платформанинг мобил иловасида ва платформа сайтида эндиликда хорижий сотувчиларнинг маҳсулотлари мавжуд эмас. Ҳозирги вақтда TEMU фақат турк сотувчилари таклиф этилган маҳаллий бозорга айланди.
Маълум бўлишича, бу ҳолат арзон импортга қарши янада қатъий сиёсат доирасида ривожланмоқда. TEMU бундан аввал Европанинг ички бозорларига босим ўтказгани учун танқид қилинган эди, ўтган ойда эса унинг Дублиндаги Европа офиси текширилди.
Яна бир омил Туркиядаги қонунчилик ўзгаришлари бўлди. 7 январдан бошлаб хориждан 30 евроғача бўлган солиқсиз онлайн харидлар тўғрисидаги норма бекор қилинди, бу турк истеъмолчилари учун «солиқсиз» интернет-шопинг даврини якунлади.
