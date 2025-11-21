Арманистонлик Silk Way Star финалчиси шоуда ёрқин индивидуаллик ва барқарор муваффақият намоён қилди
ASTANA. Kazinform - Астанада бўлиб ўтаётган Silk Way Star биринчи Осиё вокал мега-лойиҳасининг финалчиларидан бири - Арманистонлик қўшиқчиси Саро Геворгян биринчи эпизодданоқ ишонч билан ўзини намоён қилди. Лойиҳа иштирокчилари уни ажойиб санъаткор ва кучли рақобатчи деб атайдилар, гарчи уларнинг иштироки давомида барча ижрочилар ўртасида дўстона муносабатлар ривожланган.
Биринчи қисмда Саро Геворкян саҳнага Wicked stranger композицияси билан чиқиб, энергияга бой ва ҳиссиётларга тўла ижрони намойиш этди. Иккинчи қисмда у жаҳон классикаси "It’s a Man’s Man’s Man’s World"ни танлади. Томошабинлар уни ишончли, ёрқин ва бир вақтнинг ўзида романтик деб қабул қилдилар. Ҳакамлар ҳайъати унинг овозининг кучли ва вокал техникасининг юқори савиясини алоҳида қайд этди.
Учинчи қисмда санъаткор арман тилида “Менің махаббатым” қўшиғини ижро этиб, асарга янгича тус берди. Тўртинчи қисмда ўзбекча “Bor” қўшиғини танлаб, образ ва тақдимотни оригинал саҳна стилистикасида акс эттирди.
Бешинчи қисмда энг ҳаяжонли эпизодлардан бири бўлди: иштирокчилар ўз мамлакатлари халқ қўшиқларини ижро этишди. Саро Геворгян арман халқ қўшиғи "Es Kulam" ("Кўз ёшларини тўкдим")ни танлади. Бу самимий лирик асарда хонанда ўз Ватанига бўлган муҳаббатини ва арман мусиқий анъаналарининг чуқурлигини етказган.
Олтинчи қисмда хонандa Lose control композицияси билан кучли ва ишончли образда саҳнага чиқди. Хонанда янада ёрқин услуб билан томошабинларни лол қолдирди.
Лойиҳа давомида Саро Геворгян барқарор позицияни сақлаб қолди ва индивидуал эпизодларда бир неча бор кучли учликка кирган. Бу унинг юқори даражадаги тайёргарлиги ва артистлик маҳоратини тасдиқлайди.
Еттинчи қисмда у классик образида чиқиб, қозоқ тилида "Көзіңнің мөлдірін-ай" халқ қўшиғини ижро этди. Унинг самимий ижроси томошабинларни мафтун этди, санъаткор қозоқ халқининг санъатга бўлган чуқур ҳурматини таъкидлаб, шу қўшиқ орқали қозоқ маданиятига маънавий алоқадорлигини ҳис қилганини тан олди.
Саккизинчи қисмда Саро яна бир бор замонавий образда ва машҳур “River” қўшиғини ўзига хос услубда ижро этди. Ярим финалда у Қозоғистон Республикасида хизмат кўрсатган артист Маржан Арапбаева билан дуэт куйлади ва “Siro Nver” арман қўшиғини куйлади. Бу эпизоднинг энг ёрқин қисмига айланди.
Бугун ижодкор лойиҳа ғолиби аниқланадиган гранд финалга тайёргарликни якунланади.
Silk Way Star Марказий Осиёдаги биринчи вокал лойиҳаси бўлиб, 12 мамлакатдан: Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан келган санъаткорларни бирлаштирди.
Silk Way Star лойиҳасининг сўнгги эпизоди 22 ноябрда бўлиб ўтади ва соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бир вақтнинг ўзида кўрсатувлар Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам бўлиб ўтади.
Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.
Эслатиб ўтамиз, вокал мегалойиҳаси финалчилари қаторига кирганлар:
- ALEM (Қозоғистон)
- Язмин Азиз (Малайзия)
- Автандил Абесламидзе (Грузия)
- Мишель Жозеф (Мўғулистон)
- Чжан Хэ Сюань (Хитой)
- Саро Геворгян (Арманистон)
- Мадинабону Одилова (Ўзбекистон)
