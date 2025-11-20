Мўғулистонлик Мишель Жозеф Осиёнинг биринчи вокал лойиҳаси Silk Way Starнинг гранд финалида иштирок этмоқда
ASTANA. Kazinform - Мўғулистонлик Мишель Жозеф ҳозирда Астана шаҳрида бўлиб ўтаётган Silk Way Star биринчи Осиё вокал лойиҳаси финалчиларидан бири. Унинг кучли овози, ўзига хос тасвири ва саҳнадаги жўшқин харизмаси уни ушбу кенг кўламли лойиҳа томошабинлари учун эсда қоларли қилди.
Кўрсатувнинг биринчи қисмиданоқ хонанда ўзини серқирра ва бадиий ижрочи сифатида намоён этди. Биринчи эпизодда у ўзининг “Bundan ulaan” қўшиғини ижро этди, иккинчисида томошабинларга “Uptown Funk” қўшиғини жонли ва шижоатли тарзда тақдим этди. Учинчи эпизодда Мишель машҳур қозоқ қўшиғи “Сыбырлайын”ни мўғул тилида куйлади.
Тўртинчи эпизодда хонанда “Wu niang” қўшиғини хитой тилида ижро этиб, янги образни тақдим этди. Унинг айтишича, бу лойиҳадаги энг қийин синовлардан бири бўлган. Бешинчи эпизодда Мишель мўғул миллий чолғу асбоблари жўрлигида ўз она тилида “Altan bogdiin shil” қўшиғини ижро этиб томошабинларни лол қолдирди. У ўзига хос миллий либосда саҳнага чиқди ва ўзининг кучли вокалини ҳамда ижросининг ҳиссий теранлигини намойиш этди.
Олтинчи эпизодда Мишель ўзининг "Born аgain" қўшиғи билан томошабинларни яна бир бор ҳайратда қолдириб, ўзининг вокали, образи ва саҳна либоси орқали ўзига хослигини таъкидлади. Бутун шоуда у юқори маҳорат ва саҳнага бўлган ишончни намойиш этиб, турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллаган эди.
Еттинчи эпизодда хонанда анъанавий қозоқ услубини ўз ичига олган “Қараторғай” қозоқ қўшиғини ижро этди. Саккизинчи эпизод унинг дунёга машҳур "Earth Song" қўшиғининг таъсирчан ижроси туфайли эсда қоларли бўлди. Ярим финалда Мишель қозоғистонлик ижрочи A.Z. билан дуэтда чиқди. Дуэт “Bad Blood” қўшиғини қозоқ, моғул ва инглиз тилларида ижро этди.
Ҳар бир эпизодда Мишель Джозеф ўзининг асл саҳна образлари, вокал маҳоратини ва хореографияниси намойиш этди, ҳар бир чиқишга ўз қалби ва ҳис-туйғуларини қўйди. Ҳозир хонанда шоунинг гранд финалига тайёрланмоқда, у ерда Silk Way Star ғолиби эълон қилинади.
Silk Way Star Марказий Осиёдаги биринчи вокал лойиҳаси бўлиб, 12 мамлакатдан: Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан келган санъаткорларни бирлаштирди.
Silk Way Star лойиҳасининг сўнгги эпизоди 22 ноябрда бўлиб ўтади ва соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бир вақтнинг ўзида кўрсатувлар Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам бўлиб ўтади.
Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.
Эслатиб ўтамиз, вокал мегалойиҳаси финалчилари қаторига кирганлар:
- ALEM (Қозоғистон)
- Язмин Азиз (Малайзия)
- Автандил Абесламидзе (Грузия)
- Мишель Жозеф (Мўғулистон)
- Чжан Хэ Сюань (Хитой)
- Саро Геворгян (Арманистон)
- Мадинабону Одилова (Ўзбекистон)
