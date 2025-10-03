Арманистон Европа сиёсий ҳамжамиятининг саммитига мезбонлик қилади
ASTANА.Кazinform – 2026 йил 4 май куни Ереванда Европа сиёсий ҳамжамиятининг VIII саммити бўлиб ўтади.Бу ҳақда Арманистон бош вазири Никол Пашинян Facebookдаги саҳифасида ёзди.
— Мен иштирокчи мамлакатлардаги ҳамкасбларимни расман Ереванга таклиф қилдим. Уларнинг ҳар бирини қабул қилиш мен учун катта шараф, — деб ёзади Арманистон ҳукумати раҳбари.
Пашиняннинг сўзларига кўра, бўлажак саммитнинг асосий мавзуларидан бири алоқаларни таъминлаш бўлади. Хусусан, Транскаспий халқаро транспорт йўналишини (Ўрта коридор) амалга ошириш, шунингдек, Европа, Жанубий Кавказ ва Марказий Осиё ўртасида товарлар, энергия транспорти ва оптик толали алоқа масалалари муҳокама қилинади.
— Келгуси йили Арманистонда Биологик хилма-хиллик тўғрисидаги конвенция иштирокчиларининг 17-конференцияси (CОP-17) бўлиб ўтади. Шу боис саммит “яшил” иқтисодиётга ўтиш мавзусини муҳокама қилиш платформасига айланишини кутамиз. Бу муҳокамалар натижалари кейинчалик CОP-17 доирасида глобал миқёсда тақдим этилади, — деди Бош вазир.
Эслатиб ўтамиз, Арманистон аҳолисининг учдан бир қисми Ереванда жамланган.