Арманистон аҳолисининг учдан бир қисми Ереванда жамланган
Арманистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 июль ҳолатига кўра, мамлакатнинг доимий аҳолиси сони 3 миллион 84 минг кишини ташкил этди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Йиллик таққослаганда, Арманистон аҳолиси тахминан 27 минг кишига кўпайган.
Уларнинг 1 миллион 974 минг нафари шаҳарларда, 1 миллион 109 минг нафари қишлоқларда истиқомат қилади.
Аҳолининг энг юқори концентрацияси пойтахт Ереванда қайд этилган, бу ерда 1 миллион 143 минг киши истиқомат қилади, бу мамлакат умумий аҳолисининг 37,1 фоизини ташкил этади.
Шаҳарнинг маъмурий туманлари орасида энг зич жойлашгани 150,3 минг аҳолиси билан Малатия-Себастия бўлиб қоляпти -, энг кам аҳоли жойлашгани эса Нубарашен. У ерда 11,2 минг киши истиқомат қилади.
Республика вилоятлари ичида энг кўп аҳоли яшайдиган вилоят Котайк вилоятидир. У ерда 294,9 минг киши яшайди. Шу билан бирга, энг кам аҳоли 49,4 минг киши истиқомат қиладиган Вайоц Дзор вилоятида қайд этилган.
