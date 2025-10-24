Арман нашри Тоқаевни Боку ва Ереван ўртасидаги "тинчлик кўприги" деб атади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Арманистон-Озарбайжон муносабатларини нормаллаштириш жараёнида муҳим роль ўйнайди, деб таъкидлайди Zarkerak.am арман янгиликлар портали, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Нашрнинг ёзишича, сўнгги ойларда Арманистон ва Озарбайжон ўртасида кузатилган ижобий силжишлар нафақат томонларнинг сиёсий иродаси, балки бир қатор давлатларнинг воситачилик саъй-ҳаракатлари натижасидир, улар орасида Қозоғистон алоҳида ажралиб туради.
Мақола муаллифи Мктрич Исраелян Қасим-Жомарт Тоқаев ўзини “мувозанатли ва конструктив лидер” сифатида исботлаганини ва унинг учун Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатиш Евросиё хавфсизлигининг бир қисми эканлигини таъкидлайди.
Таъкидланишича, Тоқаев "ҳеч қачон фақат сиёсий ҳисоб-китобларга асосланмаган, балки барча томонлар учун узоқ муддатли фойда келтирадиган ечимларни топишга интилган", хусусан, Озарбайжон ва Арманистон ўртасида транзит йўлларини очиш ташаббусларини қўллаб-қувватлаш орқали.
Муаллифнинг сўзларига кўра, Қозоғистоннинг фаол иштироки минтақада кескинликни камайтириш ва ишончни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади. Бундан ташқари, мақолада мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорликка, хусусан, Арманистоннинг озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлайдиган Қозоғистон буғдойини етказиб беришга урғу берилган.
"Тоқаевнинг қиёфасини хотиржам, бироқ кучли кўприк деб аташ мумкинки, у орқали ҳам Ереван, ҳам Боку тинчликка йўл олиши мумкин", - деб ёзади Zarkerak.am.
Таъкидланишича, Арманистон ва Қозоғистон тарихий, маданий ва иқтисодий умумийликлар билан боғланган бўлиб, улар энди Тоқаевнинг фаол ва мувозанатли сиёсати туфайли янги босқичга кўтарилмоқда.
“Бироқ энг муҳими - у ҳатто қийин геосиёсий шароитларда ҳам тинчлик ғояси асосида инсоний илиқлик ва конструктив ёндашувни сақлаб қолиш мумкинлигини кўрсатди. Тоқаевнинг намунаси шуни исботлайдики: ҳақиқий лидер - манфаатларни ажратувчи чизиқларни чизадиган эмас, балки ўртамизда кўприк қурадиган кишидир”, - деб таъкидлайди муаллиф.
Эслатиб ўтамиз, бугун Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Республика куни муносабати билан бир гуруҳ қозоғистонликларни мукофотлаган.