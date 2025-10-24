OZ
    Арман нашри Тоқаевни Боку ва Ереван ўртасидаги "тинчлик кўприги" деб атади

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Арманистон-Озарбайжон муносабатларини нормаллаштириш жараёнида муҳим роль ўйнайди, деб таъкидлайди Zarkerak.am арман янгиликлар портали, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Армянское издание назвало Токаева «мостом мира» между Баку и Ереваном
    Фото: Акорда

    Нашрнинг ёзишича, сўнгги ойларда Арманистон ва Озарбайжон ўртасида кузатилган ижобий силжишлар нафақат томонларнинг сиёсий иродаси, балки бир қатор давлатларнинг воситачилик саъй-ҳаракатлари натижасидир, улар орасида Қозоғистон алоҳида ажралиб туради.

    Мақола муаллифи Мктрич Исраелян Қасим-Жомарт Тоқаев ўзини “мувозанатли ва конструктив лидер” сифатида исботлаганини ва унинг учун Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатиш Евросиё хавфсизлигининг бир қисми эканлигини таъкидлайди.

    Таъкидланишича, Тоқаев "ҳеч қачон фақат сиёсий ҳисоб-китобларга асосланмаган, балки барча томонлар учун узоқ муддатли фойда келтирадиган ечимларни топишга интилган", хусусан, Озарбайжон ва Арманистон ўртасида транзит йўлларини очиш ташаббусларини қўллаб-қувватлаш орқали.

    Муаллифнинг сўзларига кўра, Қозоғистоннинг фаол иштироки минтақада кескинликни камайтириш ва ишончни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади. Бундан ташқари, мақолада мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорликка, хусусан, Арманистоннинг озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлайдиган Қозоғистон буғдойини етказиб беришга урғу берилган.

    "Тоқаевнинг қиёфасини хотиржам, бироқ кучли кўприк деб аташ мумкинки, у орқали ҳам Ереван, ҳам Боку тинчликка йўл олиши мумкин", - деб ёзади Zarkerak.am.

    Таъкидланишича, Арманистон ва Қозоғистон тарихий, маданий ва иқтисодий умумийликлар билан боғланган бўлиб, улар энди Тоқаевнинг фаол ва мувозанатли сиёсати туфайли янги босқичга кўтарилмоқда.

    “Бироқ энг муҳими - у ҳатто қийин геосиёсий шароитларда ҳам тинчлик ғояси асосида инсоний илиқлик ва конструктив ёндашувни сақлаб қолиш мумкинлигини кўрсатди. Тоқаевнинг намунаси шуни исботлайдики: ҳақиқий лидер - манфаатларни ажратувчи чизиқларни чизадиган эмас, балки ўртамизда кўприк қурадиган кишидир”, - деб таъкидлайди муаллиф.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Республика куни муносабати билан бир гуруҳ қозоғистонликларни мукофотлаган.

