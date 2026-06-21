Аргентинада Лионель Мессининг 26 метрлик ҳайкали очилди
ASTANA. Kazinform— Аргентинада футболчи Лионель Мессига бағишланган дунёдаги энг баланд ҳайкалнинг очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Report.
Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби ва жаҳон чемпиони бўлган футболчининг ҳайкали баландлиги 26 метр, оғирлиги эса 70 тоннани ташкил этади. Лойиҳа муаллифи ҳайкалтарош - Альдо Бероиса.
Шуни таъкидлаш жоизки, июнь ойи бошида Ҳиндистоннинг Каулькутте шаҳрида Мессининг 21 метрлик ҳайкали бузиб ташланган эди. Ёдгорликни демонтаж қилиш тўғрисида қарор аҳоли кучли шамол пайтида иншоотнинг барқарорлигидан шикоят қилганидан кейин қабул қилинган эди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Месси битта гол билан иккита рекорд ўрнатган эди.
Бу йил LEGO жаҳон футболи юлдузлари Лионель Месси, Криштиану Роналду, Киллиан Мбаппе ва Винисиус Джуниор тасвирланган тўпламни тақдим этди.