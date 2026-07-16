Аргентина кетма-кет икки марта жаҳон чемпионати финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — 2026 йилги жаҳон чемпионатининг Аргентина — Англия ярим финали натижалари эълон қилинди.
Бу ўйин иккала жамоа учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга эди. Аргентиналик футболчилар 1978, 1986, 2022 йилларда жаҳон чемпиони бўлишган. Шунинг учун улар бу йил ҳам ғалаба сериясини давом эттирмоқчи. Улар 1930, 1990, 2014 йилларда кумуш медалларга сазовор бўлишган.
Англия эса 1966 йилда жаҳон чемпионлигини қўлга киритган. Кейин улар фақат 2014 йилда тўртинчи ўринни эгаллашга муваффақ бўлишган. Шундай қилиб, инглиз футболчилари олтмиш йилдан кейин яна олтин медалга яқинлашдилар.
Жамоалар ўйиннинг биринчи дақиқасиданоқ ҳужумга ўтдилар. Иккала жамоа ҳам гол уриш имкониятини қидирдилар. Бироқ, биринчи бўлимда ҳисобни очиш учун яхши имкониятларга эга бўлмадилар.
Иккинчи бўлим ҳам шунга ўхшаш бўлди. Англия терма жамоаси аъзоси Энтони Гордон 55-дақиқада ҳисобни очди, аммо Жанубий Америка терма жамоасидан Энцо Фернандес 85-дақиқада ва Лаутаро Мартинес 92-дақиқада иккита гол урди.
Шундай қилиб, Аргентина рақибларини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўлланма олди.
J гуруҳида баҳслашаётган аргентиналиклар бирорта ҳам очко қўлдан бой беришмади. Улар Австрияни 2:0, Жазоирни 3:0 ва Иорданияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, ўз гуруҳида тўққиз очко билан биринчи ўринни эгаллашди. Кейин аргентиналиклар чорак финалда Кабо-Вердени қўшимча вақтда 3:2, Мисрни 3:2 ва Швейцарияни қўшимча вақтда 3:1 ҳисобида мағлуб этишди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Испания терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати ярим финалида Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди.
Энди финал ва 3-ўрин учун баҳс 19 июлга белгиланган.