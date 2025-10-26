AQShning maxsus elchisi va Davlat kotibi o‘rinbosari Qozog‘istonga tashrif buyuradi
ASTANA. Kazinform - AQShning Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus elchisi Serjio Gor va AQSh Davlat kotibi o‘rinbosari Kristofer Landau 26-30 oktyabr kunlari Qozog‘iston va O‘zbekistonda bo‘ladi.
AQSh Davlat departamenti matbuot xizmati xabariga ko‘ra, tashrif davomida yuqori martabali diplomatlar Qozog‘iston va O‘zbekiston hukumatlari vakillari bilan uchrashib, iqtisodiy va xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi.
Davlat departamenti matbuot xizmati xabariga koʻra, Qoʻshma Shtatlar Markaziy Osiyodagi hamkorlari bilan munosabatlarni mustahkamlash va savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish maqsadida hamkorlikni davom ettiradi.
— Biz mamlakatlar oʻrtasidagi ikki tomonlama hamkorlik yanada rivojlanishiga ishonch bildiramiz va C5+1 diplomatik platformasi doirasidagi AQSh-Markaziy Osiyo hamkorligining oʻn yilligini nishonlaymiz, — deyiladi xabarda.