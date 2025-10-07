Appleни ким бошқариши мумкин
ASTANA. Kazinform - Бош директор Тим Кук ўзининг 63 ёшга тўлиши арафасида, унинг меросхўрлиги масаласи аста-секин Apple стратегик кун тартибида биринчи ўринга кўтарила бошлади. Компания ичидаги таъсири сезиларли даражада ошиб бораётган Apple топ-менежерлари орасида аппарат муҳандислиги бўйича катта вице-президент Жон Тернус ҳам бор, деб хабар беради Kazinform.
Тим Кук компанияни 2011 йилдан бери бошқариб келади. Унинг фаолияти давомида Apple Apple Watchни тақдим этди, рақамли хизматлар бўлинмасини сезиларли даражада кучайтирди ва асосий эътиборни аралаш реаллик технологияларини ривожлантиришга қаратди.
Бош операцион директор Жефф Уильямс аввалроқ эҳтимолий меросхўр сифатида кўриб чиқилган, бироқ унинг ёши ва компаниядаги узоқ йиллик фаолияти раҳбариятнинг кейинги авлод топ-менежментига ўтиш эҳтимолини оширади.
Жон Тернус Appleда 2001 йилдан бери ишлайди. У ўз фаолиятини Mac дисплейларини ишлаб чиқиш бўйича муҳандис сифатида бошлаган ва охир-оқибат компаниянинг бутун аппарат бизнесини, жумладан iPad, Mac, iPhone ва Apple Watchни бошқарган.
Сўнгги йилларда Тернус Apple компаниясининг энг оммабоп юзларидан бирига айланди, компанияни халқаро тадбирларда ва маҳсулот тақдимотларида ва барқарорликни ривожлантириш лойиҳаларида иштирок этди.
Компания доирасида Тернус аппарат ва дастурий таъминот гуруҳлари ишини мувофиқлаштиради - бу ҳамкорлик, хусусан, iPadлар учун OLED дисплейларини ва Mac компьютерлари учун Appleнинг ўз чипларини ишлаб чиқишга олиб келди.
Бош директор ўтгандан сўнг Тим Кук компания бошқарув кенгаши раиси сифатида қолиши кутилмоқда, бу аввалроқ Amazon ва Microsoft каби технология гигантлари томонидан амалга оширилган.