Apple яна Nvidiaни ортда қолдириб, дунёдаги энг қиммат компанияга айланди
ASTANA. Kazinform — iPhone ишлаб чиқарувчиси бозор капиталлашуви бўйича яна бир бор чип ишлаб чиқарувчисидан ортда қолди, деб хабар беради Bild нашрига таяниб.
Apple акциялари бироз кўтарилиб, унинг бозор қиймати тахминан 4,9 триллион долларга етди. Nvidiaнинг акциялари тахминан 4,8 триллион долларни ташкил этади.
Технология инвесторлари ҳозирда ўз активларини қайта мувозанатлаштирмоқдалар. Кўпчилик сўнгги ойлардаги рекорд даражадаги ўсишдан сўнг сунъий интеллект ва яримўтказгич акцияларини сотмоқда ва бунинг ўрнига яна Appleга пул тикмоқда.
Apple HSBCдан қўшимча рағбат олди, бу йирик банк таҳлилчилари компания акциялари кўтарилишига ишонишади ва уларни мижозларига сотиб олишни тавсия қилишган. Улар компаниянинг ўсишини янги сунъий интеллект хусусиятлари, янгиланган Siri, бошқа бозорларда «Apple Intelligence» нинг ишга туширилиши ва келажакдаги маҳсулотларнинг кучли қатори — эҳтимол, букланадиган iPhone ҳам шу жумладан, билан боғлашади.
Акциялар нархининг кейинги ўсиши асосан компанияларнинг чораклик даромад ҳисоботларига боғлиқ. Apple ўз натижаларини 30 июлда, Nvidia эса 26 августгача эълон қилади. Инвесторлар асосан хизмат кўрсатиш бизнесини, Хитой бозоридаги ўзгаришларни ва iPhone 18 ҳақидаги мумкин бўлган янгиликларни кузатиб бормоқдалар. Ушбу ҳисоботлар келгуси ҳафталарда қайси компания дунёдаги энг қимматли компания сифатидаги мавқеини сақлаб қолишини аниқлаши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Apple чип ишлаб чиқаришга 30 миллиард доллар сармоя киритади.