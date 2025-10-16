Apple Хитойдаги инвестиция миқдорини оширмоқчи
ASTANA. Kazinform — Apple бош директори Тим Кук компания Хитойда бизнесни ривожлантиришга сармоя киритишни кўпайтириш ва ўзаро манфаатли ривожланишга эришиш учун Хитой билан ҳамкорликни кучайтириш ниятида эканини айтди, деб хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда Пекинда Америка корпорацияси бош директори ва Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазири Ли Лечэн ўртасидаги учрашувда маълум қилинди.
Вазир Хитойнинг кенг ички бозори ва мамлакатнинг кучли саноат базаси сармоя киритиш учун улкан имкониятлар яратиши ва истеъмол талабини оширишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳукумат хорижий компаниялар, жумладан, Apple учун қулай бизнес муҳитини яратишда давом этади.
“Умид қиламизки, Apple Хитой бозорини ўрганишда давом этади, Хитойнинг янги турдаги саноатлашувида фаол иштирок этади ва бутун саноат занжирида Хитой компаниялари билан биргаликда инновацион ривожланишни рағбатлантиради”, — деди вазир.
Шу ҳафта бошида Тим Кук Хитойнинг Douyin қисқа видео платформасидаги расмий Apple Store жонли эфирида кутилмаганда пайдо бўлди ва у ерда eSIM технологиясидан фақат Хитойда фойдаланадиган iPhone Air смартфонларининг янги серияси чиқарилишини эълон қилди. Компания раҳбарининг сўзларига кўра, қурилмаларга олдиндан буюртма бериш 17 октябрь, жума куни бошланади.