Apple чип ишлаб чиқаришга 30 миллиард доллар сармоя киритади
ASTANА. Кazinform — Apple компанияси Broadcom билан чип етказиб бериш шартномаси доирасида 30 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Кazinformнинг Вашингтондаги мухбири хабар берди.
Компания маълумотларига кўра, шартнома Apple қурилмалари учун симсиз уланишни таъминлайдиган FBAR filters деб номланган радиочастотали чипларни етказиб беришни ўз ичига олади. Apple ушбу чиплар 2023 йилдан бери Broadcom билан ҳамкорликда ишлаб чиқилганини таъкидлади.
Broadcom iPhone ишлаб чиқарувчиси билан 2031 йилгача чипларни етказиб бериш бўйича узоқ муддатли шартнома тузганини эълон қилди. Компания шунингдек, Колорадо штатининг Форт-Коллинс шаҳридаги заводини кенгайтиришга 1,5 миллиард доллар сармоя киритади.
Шартнома бўйича камида 15 миллиард чип ишлаб чиқарилади. Ушбу ташаббус АҚШ президенти маъмурияти билан ҳамкорликда амалга оширилаётган мамлакатда ишлаб чиқарилган чиплар улушини оширишга қаратилган сиёсатнинг бир қисмидир.
Эслатиб ўтамиз, Apple сунъий интеллект функцияларига эга Siriнинг янгиланган версиясини тақдим этди.