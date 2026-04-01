Apple Буюк Британияда санкцияларни бузгани учун жаримага тортилди
ASTANA. Kazinform — Буюк Британия ҳукумати Американинг Apple компаниясига Россияга қарши санкцияларни бузгани учун 390 минг фунт стерлинг (тахминан 516 минг АҚШ доллари) миқдорида жарима солди. Бу ҳақда Буюк Британиянинг Молиявий санкцияларни амалга ошириш бошқармаси (OFSI) хабар берди, деб хабар беради ТАСС.
Жарима "маблағларни лицензиясиз санкция қўлланилган шахсга ўтказгани" учун қўлланилган.
Маълумотга кўра, жарима Apple Distribution International Ltd. (ADI) компаниясига нисбатан қўлланган. Тергов давомида ADI Россиянинг Okko мультимедиа сервисига умумий 635,62 минг фунт (тахминан 841 минг доллар) миқдорида икки тўлов амалга оширгани аниқланган. Бу тўловлар 2022 йилнинг июнь ва июль ойларида амалга оширилган.
ADI — Ирландияда рўйхатдан ўтган Apple компаниясининг шўъба ташкилоти бўлиб, у Европа ва Яқин Шарқдаги бизнесни юритиш учун жавоб беради. Компания ушбу эҳтимолий қонунбузарлик ҳақида Буюк Британия назорат органига ўзи хабар берган.
2022 йил май ойида Сбербанк ўз экотизимига кирган қатор компаниялар таркибидан чиққан. Россия юридик шахслар реестрига кўра, «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, ЦРТ компаниялар гуруҳи ва «Эвотор» IT-компанияси «Новые возможности» компанияси мулкига ўтган. Шунингдек, 2022 йил ноябрь ойида Okko онлайн-кинотеатрининг бенефициари компания менежменти бўлган.
АҚШ 2022 йил апрель ойи бошида Сбербанкка қарши блокловчи санкциялар жорий этган эди. Бу санкциялар АҚШ ҳудудидаги активларни музлатишни ва америкалик фуқароларга банк билан ҳар қандай операцияларни амалга оширишни тақиқлашни ўз ичига олади. Бундай чекловларни Буюк Британияни ҳам ўз ичига олган қатор мамлакатлар ҳам жорий этган.
Шунингдек, 2022 йил 29 июнь куни Буюк Британия «Новые возможности» компаниясига ҳам санкция киритган.
Эслатиб ўтамиз, Apple компанияси Хитойдаги App Store дўконидаги иловалар ичидаги харидлар учун олинадиган комиссия тўловларини 2026 йил 15 мартдан бошлаб камайтиради.