Антверпен маркази Трампга 321 та олмос билан безатилган узук совға қилди
ASTANA. Kazinform — Антверпен Жаҳон олмос маркази (AWDC) АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан АҚШ президенти Дональд Трампга 321 та табиий олмос билан безатилган олтин узук совға қилди, деб хабар беради ТАСС.
Узук Бельгиядаги АҚШ элчиси Билл Уайтга топширилди.
AWDC Facebook саҳифасида маълум қилишича, узук олтиндан ясалган бўлиб, унга 321 та табиий олмос ва яна 75 та бошқа қимматбаҳо тош қадаб чиқилган.
“АҚШ кўп йиллардан буён бизнинг асосий савдо ҳамкоримиз ҳисобланади. Антверпенда сотиладиган табиий олмосларнинг катта қисми АҚШ харидорлари томонидан сотиб олинади. Биз ушбу узук мамлакатларимиз ўртасидаги мустаҳкам иқтисодий алоқалар рамзига айланишини истаймиз”, — дейишди Антверпен заргарлари.
Улар узукни тайёрлашда фақат табиий олмослардан фойдаланилганини алоҳида таъкидлади.
“Табиий ва сунъий олмосларни оддий кўз билан ажратиб бўлмайди. Бироқ уларнинг ўзига хослиги, қиймати ва мақоми сифати жиҳатидан фарқ қилади”, — дейилади марказ баёнотида.