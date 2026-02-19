Анталияда Қозоғистон киноси кунлари бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг Анталиядаги Бош консуллиги ташаббуси билан, Қозоғистон Маданият ва ахборот вазирлиги ҳамда Шакен Айманов номидаги «Қазақфильм» киностудияси кўмагида Анталияда Қозоғистон киноси кунлари бўлиб ўтди.
Ушбу тадбир шаҳар маданий ҳаётида муҳим воқеа ва қозоқ-турк маданий-гуманитар ҳамкорлигини ривожлантиришда муҳим қадам бўлди.
«Ұлы Дала таңы», «Жерұйық» және «Қайтадан» бадиий фильмлари турк томошабинларига намойиш этилди ва Қозоғистон тарихининг асосий бўлимларини, қозоқ халқининг маънавий қадриятлари ҳамда бой маданий меросини очиб берди. Ушбу фильмлар замонавий қозоқ киносининг кўп қиррали табиатини ва унинг миллий анъаналар билан чуқур боғлиқлигини намойиш этди.
Фильм намойишлари кенг аудитория томонидан томоша қилинди ва Анталиядаги расмий, бизнес ва жамоатчилик доиралари вакиллари, консуллик корпуси, қозоғистонлик талабалар ва ватандошлар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Қозоғистоннинг Анталиядаги бош консули Қуат Канафеев ўз нутқида тақдим этилган фильмлар нафақат миллий қадриятларни намойиш этишини, балки умумий тарих, маънавий яқинлик ва стратегик шериклик билан бирлаштирилган Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги маданий мулоқотни мустаҳкамлашга ҳам ҳисса қўшишини таъкидлади.
Тадбир икки мамлакат ўртасидаги маданий ҳамкорликнинг юқори даражасини тасдиқлади ва санъат ва кино соҳасида қўшма лойиҳалар учун янги имкониятлар очди.