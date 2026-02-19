OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:42, 19 Февраль 2026 | GMT +5

    Анталияда Қозоғистон киноси кунлари бўлиб ўтди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг Анталиядаги Бош консуллиги ташаббуси билан, Қозоғистон Маданият ва ахборот вазирлиги ҳамда Шакен Айманов номидаги «Қазақфильм» киностудияси кўмагида Анталияда Қозоғистон киноси кунлари бўлиб ўтди.

    Анталияда Қазақ киносының күндері өтті
    Фото: СІМ

    Ушбу тадбир шаҳар маданий ҳаётида муҳим воқеа ва қозоқ-турк маданий-гуманитар ҳамкорлигини ривожлантиришда муҳим қадам бўлди.

    «Ұлы Дала таңы», «Жерұйық» және «Қайтадан» бадиий фильмлари турк томошабинларига намойиш этилди ва Қозоғистон тарихининг асосий бўлимларини, қозоқ халқининг маънавий қадриятлари ҳамда бой маданий меросини очиб берди. Ушбу фильмлар замонавий қозоқ киносининг кўп қиррали табиатини ва унинг миллий анъаналар билан чуқур боғлиқлигини намойиш этди.

    Анталияда Қазақ киносының күндері өтті
    Фото: СІМ

    Фильм намойишлари кенг аудитория томонидан томоша қилинди ва Анталиядаги расмий, бизнес ва жамоатчилик доиралари вакиллари, консуллик корпуси, қозоғистонлик талабалар ва ватандошлар орасида катта қизиқиш уйғотди.

    Анталияда Қазақ киносының күндері өтті
    Фото: СІМ

    Қозоғистоннинг Анталиядаги бош консули Қуат Канафеев ўз нутқида тақдим этилган фильмлар нафақат миллий қадриятларни намойиш этишини, балки умумий тарих, маънавий яқинлик ва стратегик шериклик билан бирлаштирилган Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги маданий мулоқотни мустаҳкамлашга ҳам ҳисса қўшишини таъкидлади.

    Тадбир икки мамлакат ўртасидаги маданий ҳамкорликнинг юқори даражасини тасдиқлади ва санъат ва кино соҳасида қўшма лойиҳалар учун янги имкониятлар очди.

    Теглар:
    Маданият Кино олами Туркия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!